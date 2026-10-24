



Перед матчем 15‑го тура Первой лиги эксперты и букмекеры единодушно ставили на «Торпедо»: москвичи шли третьими в таблице, имели беспроигрышную серию из четырёх игр и одну из лучших атак в лиге. Но реальность получилась сдержаннее – встреча в Химках завершилась ничьей 1:1. «Ротор» большую часть матча диктовал темп и уверенно контролировал центр поля, однако превратить игровое преимущество в победный результат так и не сумел.

В стартовом отрезке встречи команды сразу задали вектор развития этого матча: плотная вязкая борьба на каждом метре поля. Москвичи, отбив наскок «Ротора», на исходе первой минуты соорудили атаку на правом краю штрафной площади: Степан Оганесян прострелил в центр, но защитник гостей Эммерсон в попытке прервать передачу срезал мяч в свои ворота. Хозяева открыли счёт, не ожидая такого подарка от соперника – 1:0.

После пропущенного гола «Ротор» захватил инициативу, и пошёл вперёд, но самый интересный момент произошёл только на 20-й минуте: Артём Симонян подобрал мяч в центре, продвинулся к воротам соперника и мощно пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол. Чёрно-белые не среагировали: Ростислав Солдатенко уже не доставал мяч, но сфера угодила в штангу. В дальнейшем команды креативом не блистали и ушли на перерыв при счёте 1:0.





Во втором тайме канва матча не изменилась, команды не жалели ни себя, ни соперника. На поле было много единоборств, и футболисты старались доставить мяч в финальную треть при помощи забросов. При таком энергозатратном футболе замены были неизбежны, и первым освежил игру Дмитрий Парфенов. На 61-й минуте вместо Александра Хубулова и Абу-Саида Эльдарушева на поле вышли Саид Алиев и Александр Хохлачёв. И эта замена довольно быстро сработала: на 70-й минуте Алиев подал с левого фланга, и Хохлачёв головой переправил мяч в сетку. Всё-таки матч за дубль оказал на Александра положительное влияние, там он забил очень похожий гол.

До финального свистка соперники продолжали искать пути к чужим воротам, однако «Ротор» уверенно контролировал ход игры и не позволил «Торпедо» создать что‑либо серьёзное. При заметном территориальном преимуществе волгоградцев конвертировать его во второй гол не удалось. В итоге Никита Чагров так и остался в роли наблюдателя – и этот факт лучше всего показывает, насколько чётко волгоградцы перекрывали зоны и не позволяли сопернику разбегаться.

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ход матча:

– Как можно реагировать на автогол? Две игры подряд себе забиваем! Надо выходить с ещё большей концентрацией. В принципе, там несложный момент, передача перекрывалась. После 20-25 минуты давили соперника и контролировали игру. Порадовало то, что дотерпели, сравняли. Были ещё моменты, могли выиграть эту игру. И чувствовали, что это реально. На это команду и настраивали.





«Торпедо» (Москва) – «Ротор» (Волгоград) – 1:1 (1:0).

23 октября, 18:00. Первенство по футболу среди команд Первой Лиги, 15-й тур.

Химки. «Арена Химки». Количество зрителей: 1497. Количество зрителей в гостевом секторе: 299.

Судьи: Олег Журавлёв (Подольск), Александр Туркин (Астрахань), Вячеслав Охрименко (Майкоп).

«Торпедо»: Солдатенко, Бозов, Бородин, Берковский (Юшин, 77), Шевченко, Погосов (Москвичев, 62), Чурич, Оганесян (Аджибона, 88), Апеков (Роганович, 62), Цыпченко, Окоронкво (Каштанов, 62).

«Ротор»: Чагров, Данилкин, Клещенко, Эммерсон, Хитяев, Манелов (Юдинцев, 71), Трошечкин, Родионов (Поярков, 71), Симонян, Эльдарушев (Хохлачёв, 61), Хубулов (Алиев, 61).

Голы: Эммерсон, 2 – автогол (1:0). Хохлачёв, 70 (1:1)

Предупреждены: Эммерсон, 25 (грубая игра), Данилкин, 44 (срыв перспективной атаки).





Ничья 1:1 не добавляет «Ротору» темпа в борьбе за верхние строчки: при 19 очках волгоградцы остаются на девятой позиции. Команда показала, что умеет давить и возвращать игру даже после обидного автогола, но конвертировать преимущество в победу пока не удаётся. Следующий матч против «Уфы» 1 ноября на «Волгоград Арене» станет для сине‑голубых шансом исправить статистику. Начало – в 16:00.





Александр Веселовский

Фото: ВК Видео



