Перед матчем 15‑го тура Первой лиги эксперты и букмекеры единодушно ставили на «Торпедо»: москвичи шли третьими в таблице, имели беспроигрышную серию из четырёх игр и одну из лучших атак в лиге. Но реальность получилась сдержаннее – встреча в Химках завершилась ничьей 1:1. «Ротор» большую часть матча диктовал темп и уверенно контролировал центр поля, однако превратить игровое преимущество в победный результат так и не сумел.
В стартовом отрезке встречи команды сразу задали вектор развития этого матча: плотная вязкая борьба на каждом метре поля. Москвичи, отбив наскок «Ротора», на исходе первой минуты соорудили атаку на правом краю штрафной площади: Степан Оганесян прострелил в центр, но защитник гостей Эммерсон в попытке прервать передачу срезал мяч в свои ворота. Хозяева открыли счёт, не ожидая такого подарка от соперника – 1:0.
После пропущенного гола «Ротор» захватил инициативу, и пошёл вперёд, но самый интересный момент произошёл только на 20-й минуте: Артём Симонян подобрал мяч в центре, продвинулся к воротам соперника и мощно пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол. Чёрно-белые не среагировали: Ростислав Солдатенко уже не доставал мяч, но сфера угодила в штангу. В дальнейшем команды креативом не блистали и ушли на перерыв при счёте 1:0.
Во втором тайме канва матча не изменилась, команды не жалели ни себя, ни соперника. На поле было много единоборств, и футболисты старались доставить мяч в финальную треть при помощи забросов. При таком энергозатратном футболе замены были неизбежны, и первым освежил игру Дмитрий Парфенов. На 61-й минуте вместо Александра Хубулова и Абу-Саида Эльдарушева на поле вышли Саид Алиев и Александр Хохлачёв. И эта замена довольно быстро сработала: на 70-й минуте Алиев подал с левого фланга, и Хохлачёв головой переправил мяч в сетку. Всё-таки матч за дубль оказал на Александра положительное влияние, там он забил очень похожий гол.
До финального свистка соперники продолжали искать пути к чужим воротам, однако «Ротор» уверенно контролировал ход игры и не позволил «Торпедо» создать что‑либо серьёзное. При заметном территориальном преимуществе волгоградцев конвертировать его во второй гол не удалось. В итоге Никита Чагров так и остался в роли наблюдателя – и этот факт лучше всего показывает, насколько чётко волгоградцы перекрывали зоны и не позволяли сопернику разбегаться.
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ход матча:
– Как можно реагировать на автогол? Две игры подряд себе забиваем! Надо выходить с ещё большей концентрацией. В принципе, там несложный момент, передача перекрывалась. После 20-25 минуты давили соперника и контролировали игру. Порадовало то, что дотерпели, сравняли. Были ещё моменты, могли выиграть эту игру. И чувствовали, что это реально. На это команду и настраивали.