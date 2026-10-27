Варвара Чеботарёва – серебряный призёр чемпионата России по боксу





Москва. ДС «Крылья Советов». В Москве завершился чемпионат России по боксу среди женщин. Дворец спорта «Крылья Советов» принимал масштабное и по-настоящему зрелищное событие, в котором собрались 150 спортсменок из 39 регионов страны. Здесь не только разыгрывались медали в 12 весовых категориях – здесь формируется основной костяк сборной перед чемпионатом мира и Олимпийскими играми. В женском боксе у нас пока нет олимпийских чемпионок, но у этих девушек есть шанс через два года, в Лос-Анджелесе, сломать эту традицию.



Весовую категорию до 48 кг представляли 18 спортсменок, и среди них специалисты выделяли Варвару Чеботарёву. Ученица Сергея Калинина провела пять поединков, и в каждом её преимущество не вызывало сомнений – а в полуфинале она всухую разобралась с Мурадханян из Краснодара, 5:0.



Уже в финале Варвара встретилась с опытной Юлией Чумгалаковой – семикратной чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой Европы. «Бой прошёл хорошо, как я планировала, всё получилось. Эмоции такие же, как и после первой победы», – сказала победительница после боя. Но и у Чеботарёвой этот вечер не был рядовым: до финала она не отдала в Москве ни одного боя. Уступить такой сопернице – не повод для огорчения, а повод гордиться: это лучший результат в истории женского бокса Волгоградской области.





После чемпионата тренер Варвары Сергей Владимирович Калинин согласился ответить на несколько вопросов.



– Сергей Владимирович, что сказала вам Варвара сказала после финала?

– Поблагодарила за бой и сказала, что мы молодцы.

– На турнире Варвара пять боёв провела уверенно, а в финале не смогла навязать Чумгалаковой свой темп. Что именно не получилось – и что вы изменили бы, если этот бой повторился?

– В поединке с Юлей нам не хватило опыта выступления против спортсменок такого уровня. А изменили бы темп – добавили бы динамики.

– Серебро чемпионата России – это заявка в национальную сборную. Какие теперь ближайшие цели – Европа, мир?

– Мы в сборной с 2024 года, второе место даёт нам возможность больше выступать на международных соревнованиях за Россию. И получать тот опыт, который поможет нам стать лучшими в России и мире. Следующей старт у нас в январе – Кубок России, победа в котором даст возможность отобраться на чемпионат мира в 2027 году.

– Вы с Варварой из Фролово – сколько лет вы вместе и был ли момент, когда вы поняли: она дойдёт до медалей национального уровня?

– Варвара пришла в 2020 году, я через неделю понял, что с этой девочкой мы не только дойдём до национального, но и до мирового уровня. Варя всегда говорила, что не успокоится, пока я не стану заслуженным тренером России.

– Что нужно Волгоградской области, чтобы после этого серебра из наших девочек вырастали чемпионки – залы, турниры, внимание?

– Больше внимания со стороны СМИ. Я вам больше скажу: у нас в городе не все знают, что здесь живут спортсменки такого уровня. Хотя за три года у моих учениц за плечами три чемпионата России, шесть первенств России и первенство Европы. Второе и третье место на чемпионатах, два серебра на первенствах, две бронзы на первенствах и победа на первенстве Европы, серебро на международном турнире – и это, не считая соревнований уровнем ниже.





Поздравляем Варвару и Сергея Калинина – серебро, которое останется в истории волгоградского бокса навсегда.



Александр Веселовский

Фото: Волгоградская Федерация Бокса