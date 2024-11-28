На матче 21-го тура Первой лиги между «Ротором» и «Шинником» 1 декабря в память о легендарном дикторе «Волгоград Арены» Юрии Кушнарёве прозвучат аплодисменты зрителей, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Ротора».
- Уважаемые болельщики! Просим вас вместе с нами проститься с Юрием Борисовичем – на 63-й минуте матча проводим нашего драгоценного диктора аплодисментами. В связи с траурным событием гимн и фонарики на 80 минуте этого матча отменены, - заявили в волгоградском клубе.
Напомним, спортивный журналист, комментатор, теле- и радиоведущий Юрий Кушнарёв ушел из жизни в понедельник, 25 ноября, в возрасте 63 лет. Накануне, 27 ноября, попрощаться с Юрием Борисовичем пришли представители нескольких волгоградских команд, спортсмены, коллеги Кушнарёва и поклонники спорта, которых Юрий Борисович радовал своей профессиональной и яркой работой на протяжении многих лет.
Игра «Ротора» с «Шинником» начнется 1 декабря в 15-00 ч. с минуты молчания. Как ранее сообщили в волгоградском клубе, для пришедших болельщиков на стилобате между секторами А и В, прямо под дикторской рубкой, будут установлены два стола и фотография Юрия Борисовича, чтобы все желающие могли почтить память Кушнарёва возложенными цветами.
Фото V102.RU (архив)