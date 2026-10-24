«Торпедо» и «Ротор» не выявили победителя в матче 15-го тура Лиги PARI (1:1)





Химки. Стадион «Арена Химки». Казалось, всё сложилось в пользу «Торпедо»: быстрый гол, родные трибуны, право первого хода. Но матч быстро перестал быть историей про преимущество хозяев – и превратился в демонстрацию характера «Ротора». Волгоградцы не рассыпались после автогола, а наоборот, забрали игру под свой контроль. В итоге счёт 1:1 выглядит справедливым лишь формально: по рисунку и интенсивности сине-голубые были заметно ближе к победе.

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте: автогол защитника «Ротора» Эммерсона стал холодным душем для гостей. Казалось, ранний гол должен был задать тон всей игре, но «Торпедо» не сумело конвертировать преимущество в уверенное лидерство.

Волгоградцы не рассыпались после ошибки. Наоборот, именно этот удар заставил команду перестроиться: «Ротор» постепенно забрал инициативу, создал давление и всё чаще заставлял оборону «Торпедо» работать на пределе. И эта работа над ошибками принесла плоды: на 70-й минуте Александр Хохлачёв сравнял счёт, вернув «Ротору» надежду на победу.

Но большего ни одна из сторон добиться не смогла. Матч прошёл в очень упорной и напряжённой борьбе – и потому особенно интересно посмотреть на то, как тренеры обеих команд расценили этот результат.

Главный тренер «Торпедо» Александр Сторожук честно признал психологическую ошибку своей команды:

– Забив гол, мы почему-то начали думать о том, как сберечь преимущество, а не развивать его. Поэтому здесь все проблемы внутри, в собственной голове, потому что, если так будешь действовать, у соперника обязательно момент появится.

По словам наставника, на свежести команды сказался непростой выездной отрезок:

– Три игры на выезде плюс логистика серьёзно сократили время на восстановление. Поэтому нам немного не хватило свежести во всех отношениях.

У главного тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Парфёнова интонация получилась другой – в ней чувствовалось упрямство и вера в команду:

– Настраивались на победу, хотели взять три очка. Понимали, что будет такая игра, потому что стилистически у нас много похожего. Понимали, что градус и уровень борьбы будет высоким, готовились к этому.

Начало, по признанию Парфёнова, не порадовало:

– Мы уже во втором матче подряд забиваем сами себе. Дальше вернулись в игру, создавали неплохое давление, стали лучше контролировать контратаки на соперника. Ребята, которые вышли, добавили – и сравняли.

В концовке Парфёнов сделал акцент не на оправданиях, а на характере:

– Хотели выиграть, хотели победить и до последнего держали соперника в напряжении. Будем с этим настроем двигаться дальше. Да, у нас непростая ситуация, но мы как раз характером, терпением и верой в то, что мы делаем, всё исправим.

Анализируя ход матча, можно выделить несколько ключевых факторов, которые и привели к ничьей. Во-первых, ранний автогол «Ротора» не стал для команды приговором: волгоградцы сумели перевести игру в рабочее русло. Во-вторых, «Торпедо», получив преимущество, вместо того чтобы наращивать давление, ушло в режим удержания счёта – и этим дало «Ротору» шанс. В-третьих, усталость «Торпедо» после тяжёлого выездного отрезка сказалась на способности поддерживать высокий темп. Наконец, решающим фактором стала способность «Ротора» использовать свой единственный, но качественный момент: гол Хохлачёва на 70-й минуте стал логичным следствием давления гостей.

Теперь обеим командам предстоит сделать выводы. Для «Торпедо» главный урок – не терять инициативу после забитого мяча и лучше распределять силы на дистанции. Для «Ротора» – минимизировать ошибки в обороне и научиться конвертировать игровое преимущество в голы. Впереди новые матчи, и именно эти детали могут стать решающими.

Александр Веселовский