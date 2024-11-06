Временный глава Облпромторга и ТЭК Алексей Цалко уволился из обладмина





В Волгограде свой пост покинул врио председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», последний рабочий день Алексея Цалко выпал на 5 ноября.

По информации собственных источников информагентства, заявление об увольнении с занимаемой должности временный руководитель комитета Цалко написал еще неделю назад. В настоящее время должность главы Облпромторга и ТЭК остается вакантной.

Напомним, что ранее комитет возглавляла Наталья Стрельцова. 28 июня 2023 года она оставила занимаемую должность, а временно осуществляющим полномочия руководителя комитета был назначен первый зампред комитета Алексей Цалко.

Ранее информагентство сообщало о смене руководства АО «Корпорация Красный октябрь». Пост генерального директора занял Александр Жуков.

Фото: СоюзМаш России |Волгоградская область / VK.com