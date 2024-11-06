Политика

Временный глава Облпромторга и ТЭК Алексей Цалко уволился из обладмина

Политика 06.11.2024 12:11
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06.11.2024 12:11

 


В Волгограде свой пост покинул врио председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», последний рабочий день Алексея Цалко выпал на 5 ноября. 

По информации собственных источников информагентства, заявление об увольнении с занимаемой должности временный руководитель комитета Цалко написал еще неделю назад. В настоящее время должность главы Облпромторга и ТЭК остается вакантной. 

Напомним, что ранее комитет возглавляла Наталья Стрельцова. 28 июня 2023 года она оставила занимаемую должность, а временно осуществляющим полномочия руководителя комитета  был назначен первый зампред комитета Алексей Цалко. 

Ранее информагентство сообщало о смене руководства АО «Корпорация Красный октябрь». Пост генерального директора занял Александр Жуков

Фото: СоюзМаш России |Волгоградская область / VK.com

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