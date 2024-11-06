В Волгограде «Красный Октябрь» возглавил Александр Жуков

В Волгограде сегодня, 6 ноября, к работе в качестве генерального директора АО «Корпорация Красный октябрь» приступил Александр Сергеевич Жуков. Как сообщает ИА «Высота 102», прежний руководитель акционерного общества – Константин Волков – покинул пост и переходит на новое место работы.

Информацию о смене руководства подтвердили информагентству на предприятии.



– С 6 ноября 2024 года в связи с переходом Константина Николаевича Волкова на новое место работы на пост генерального директора АО «Корпорация Красный октябрь» назначен Александр Сергеевич Жуков. Александр Сергеевич в 1999 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Обработка металлов давлением», начинал свой трудовой путь на «Красном Октябре», работал на крупнейших металлургических предприятиях страны. С октября 2021 года трудился на должности главного инженера АО «ККо», – говорится в официальном сообщении.



