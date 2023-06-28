Политика

Наталья Стрельцова покинула пост главы Облпромторга и ТЭК в Волгограде

Политика 28.06.2023 17:49
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28.06.2023 17:49


Председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Наталья Стрельцова 28 июня покинула свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе обладмина. 

– Временно осуществляющим полномочия руководителя облпромторга и ТЭК назначен первый заместитель председателя комитета Алексей Цалко, – сообщили в администрации региона. 

Напомним, что Наталья Стрельцова была утверждена в должности главы облпромторга в январе 2021 года. Кандидатуру Стрельцовой, предложенную губернатором, одобрили депутаты. До Натальи Стрельцовой комитет в администрации Волгоградской области возглавлял Олег Николаев, совмещавший данную должность с постом замгубернатора. 

В структуре комитета Стрельцова на различных руководящих должностях проработала с 2011 года, четыре года до назначения председателем занимала пост заместителя председателя. Имеет ученую степень – кандидат экономических наук.

По информации собственного источника ИА «Высота 102», Наталья Валерьевна покинула должность по собственному желанию. 

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