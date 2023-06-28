Наталья Стрельцова покинула пост главы Облпромторга и ТЭК в Волгограде

Председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Наталья Стрельцова 28 июня покинула свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе обладмина.
– Временно осуществляющим полномочия руководителя облпромторга и ТЭК назначен первый заместитель председателя комитета Алексей Цалко, – сообщили в администрации региона.
Напомним, что Наталья Стрельцова была утверждена в должности главы облпромторга в январе 2021 года. Кандидатуру Стрельцовой, предложенную губернатором, одобрили депутаты. До Натальи Стрельцовой комитет в администрации Волгоградской области возглавлял Олег Николаев, совмещавший данную должность с постом замгубернатора.
В структуре комитета Стрельцова на различных руководящих должностях проработала с 2011 года, четыре года до назначения председателем занимала пост заместителя председателя. Имеет ученую степень – кандидат экономических наук.
По информации собственного источника ИА «Высота 102», Наталья Валерьевна покинула должность по собственному желанию.