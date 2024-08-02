В Волгограде душительницу Ахметову заставят поработать на государство

В Волгограде сегодня, 2 августа, прошел очередной процесс по уголовному делу в отношении 25-летней Анастасии Мсхаладзе (Ахметовой), которой вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери и два эпизода угрозы убийством при помощи бейсбольной биты и электрошокера.

— В сегодняшнем заседании гособвинение запросило для Мсхаладзе 400 часов принудительных работ. Подсудимая по-прежнему категорически не признает свою вину и отрицает любые заявления прокуратуры, — рассказал собственный источник «Высоты 102».

Ранее судебные заседания неоднократно переносились из-за неявки потерпевшей Елизаветы Баргаевой, которую фигурантка дела обвинила в рэкете и давлении. Также Мсхаладзе не удалось оспорить в кассации решение Волгоградского облсуда о лишении родительских прав в отношении своей малолетней дочери.

Напомним, следствием установлено, что обвиняемая два раза подкараулила Баргаеву и нанесла бывшей подруге удары бейсбольной битой и электрошокером. Нападения произошли во дворе и подъезде дома № 7б по улице Рионской 18 и 19 октября 202-го. Подсудимая угрожала своей жертве убийством, вела себя дерзко и решительно. Мотивом послужил флирт Баргаевой с супругом Мсхаладзе.

По инкриминируемой фигурантке дела ст. 156 УК РФ следствие считает, что последняяя жестоко обращалась с собственной дочерью, имеющий определенный медицинский диагноз. В частности, она душила ребенка подушкой. После того, как ее лишили по суду родительских прав, Мсхаладзе будет выплачивать алименты на содержание дочери, пока та не достигнет совершеннолетия.

Следующий процесс запланирован на 8 августа. Предполагается, что Мсхаладзе выступит с последним словом перед оглашением приговора.

Фото: архив ИА «Высота 102»