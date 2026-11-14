Аварийный рейд ВДСК расчистили после жалобы Генпрокурору РФ

В Волгоградской области устранили угрозу безопасности судоходства на Волго-Донском судоходном канале после обращения к Генпрокурору РФ Александру Гуцану. Ранее на бездействие администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей главе надзорного органа пожаловался директор ООО «Пассажирский порт Волгоград» Алексей Соколов.

По его словам, в ненадлежащем состоянии из-за отсутствия дноуглубительных работ находится аварийный рейд ВДСК, который нужен для экстренной постановки судов на якорь в случае возникновения нештатной ситуации.

В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе надзорной проверки эта информация подтвердилась. Руководству Волго-Дона было внесено представление, по итогам рассмотрения которого необходимые работы на аварийном ходе ВДСК были выполнены.