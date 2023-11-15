Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о противоправных действиях в отношении девушки-блогера в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информационный центр СК РФ, к ним может быть причастна жительница Дзержинского района, которая снимала издевательства над своей семимесячной дочерью на видео. В частности, так называемая мамаша может быть причастная к нападению на девушку-блогера, которая привлекала внимание к тому, что вытворяет мать ребенка. Однажды она ударила блогершу битой. А спустя несколько дней на блогера женщина напала уже вместе с подругой: они ударили ее электрошокером и продолжили избивать, когда та потеряла сознание. Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована, мер по ее обращению компетентными органами не принято, акцентировал внимание Александр Бастрыкин.