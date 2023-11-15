Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о противоправных действиях в отношении девушки-блогера в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информационный центр СК РФ, к ним может быть причастна жительница Дзержинского района, которая снимала издевательства над своей семимесячной дочерью на видео. В частности, так называемая мамаша может быть причастная к нападению на девушку-блогера, которая привлекала внимание к тому, что вытворяет мать ребенка. Однажды она ударила блогершу битой. А спустя несколько дней на блогера женщина напала уже вместе с подругой: они ударили ее электрошокером и продолжили избивать, когда та потеряла сознание. Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована, мер по ее обращению компетентными органами не принято, акцентировал внимание Александр Бастрыкин.
СУ СК России по Волгоградской области инициировало вопрос передачи уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, а также материалов проверок по фактам нападений на девушку-блогера из органов внутренних дел в свое производство.
И.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову поручено провести процессуальную проверку по фактам противоправных действий в отношении девушки-блогера и представить доклад о ее ходе и результатах, подчеркивается в СК РФ.
Напомним,
об ужасающей истории издевательств над своей 7-месячной дочкой V102.RU сообщало ранее. Мать после употребления наркотиков душила ребенка подушкой, а потом выкладывала страшные кадры в интернет. На жуткую ситуацию обратил внимание политик Виталий Бородин, который сообщил об увиденном уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
Матерью-садисткой оказалась Анастасия Ахметова. Как утверждает политик, она зарабатывала на жизнь виртуальным сексом за деньги.
В Волгограде после прокурорской проверки в отношении 24-летней женщины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком. По некоторым данным, отец ребенка ранее обращался в контролирующие органы и органы опеки за помощью, однако реакции не было.
Прокурором Дзержинского района предъявлен в суд иск о лишении женщины родительских прав, младенца у нее уже забрали. Жизни ребенка ничто не угрожает.
По не подтвержденной информации, издевательства над младенцем 24-летняя Ахметова устраивала из-за неприязни к отцу ребенка. Ужасные кадры она пересылала мужчине.