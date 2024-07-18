Расследования

Душившей дочь блогеру Ахметовой отказали в восстановлении родительских прав

Расследования 18.07.2024 16:51
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18.07.2024 16:51


Волгоградскому блогеру Анастасии Ахметовой отказали в восстановлении родительских прав на дочь, которую она душила подушкой и снимала все на видео, передает V102.RU.

- Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре согласился с решением Волгоградского областного суда, которым удовлетворен иск прокуратуры о лишении 25-летней жительницы региона родительских прав в отношении малолетней дочери, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Напомним, Ахметову лишили родительских прав на ребенка 22 мая текущего года решением апелляционной инстанции Волгоградского областного суда. Ранее Дзержинский районный суд не стал лишать родительских прав волгоградку, но прокуратура обжаловала это решение.

В надзорном ведомстве поясняли, что после скандального видео провели в отношении 25-летней матери проверку. Установлено, что Ахметова не исполняла родительские обязанности в отношении 8-месячной дочери в части надлежащего ухода и содержания. Также сообщается, что мать допускала жестокое обращение с ребенком, фиксируя противоправные действия на видео.

Ахметова не согласилась с решением Волгоградского областного суда и обжаловала его, но суд в Краснодаре оставил ее доводы без удовлетворения.  Волгоградке предстоит выплачивать алименты на содержание дочери до достижения последней возраста 18-ти лет.  

Ранее сообщалось, что Ахметова за время судебных разбирательств сменила фамилию и стала Мсхаладзе. 

В отношении блогера в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению в неисполнении обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери и в двух эпизодах угрозы убийством при помощи бейсбольной биты и электрошокера.

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