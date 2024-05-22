Расследования

В Волгограде суд лишил родительских прав душившую дочь блогера Ахметову

Расследования 22.05.2024 16:39
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22.05.2024 16:39


В Волгограде сегодня, 22 мая, в областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Дзержинского района на решение суда первой инстанции в отношении блогера Анастасии Ахметовой, которая прославилась тем, что на видео душила подушкой собственную новорожденную дочь. Районный суд, напомним, не стал лишать родительских прав волгоградку, что в корне не устроило прокуратуру. Областной суд согласился с позицией государственного обвинения и лишил женщину прав на ребенка. 

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на процесс по уголовному делу в отношении Ахметовой сегодня явились в облсуд представители социальной защиты, потерпевшая сторона, представители средств массовой информации. 

В начале судебного процесса к материалам приобщили акт соцзащиты, согласно которому Ахметова посещает дочку, которая в настоящее время продолжает находиться в социальном центре. Согласно документу, блогер устраивает праздники и нормально общается с ребенком, – передает из зала суда корреспондент информагентства Антон Ольховатский. 

В суде было заявлено ходатайство о повторном допросе дедушки маленькой девочки и соответственно отца потерпевшего. Напомним, что мужчина во время издевательств Ахметовой над дочерью находился в одной из воинских частей Волгоградского региона. Блогерша и ее представитель выступили против данного ходатайства, в итоге суд его отклонил. 

Предполагалось, что дедушка ребенка мог пояснить, почему видео с подушкой было снято в июне, а попало в сеть лишь через несколько месяцев, – уточняет корреспондент информагентства. – Суд указал на то, что данная информация уже содержится в материалах дела. 


Представитель прокуратуры, в свою очередь, ходатайствовала о том, чтобы приобщить к материалам скрины с сайта интимных услуг, где представлены фото Ахметовой в обнаженном виде. Также прокурор ходатайствовала о приобщении обвинительного заключения по статьям 156 УК РФ (жестокое обращение с детьми) и 119 УК РФ (угроза убийством) по уголовному делу, материалы которого прокуратура направила в Дзержинский районный суд. Оба ходатайства были удовлетворены.   

В ответ Ахметова говорила, что когда-то рекламировала нижнее белье и снимки есть у фотографов. По ее словам, выложить их в Сеть, а также создать аккаунт мог любой человек, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102». – При этом она не стала отрицать, что на фотографиях именно она, а не кто-либо другой. Эскорт не признает. 


В ходе прений администрация Дзержинского района потребовала отменить решение Дзержинского районного суда Волгограда, настаивая на том, что Ахметова ведет аморальный образ жизни и с агрессией относится к собственному ребенку. На этом интернет-дива расплакалась, что, впрочем, не вызвало сострадания у присутствующих в зале заседаний.

Прошу не зарывать меня заживо в землю. Как я буду смотреть в глаза моему сыну, если заберут его сестренку? – вопрошала блогер в суде. – Я прошу суд дать мне шанс. Я встала на путь исправления. 

Защитник Ахметовой привел в прениях сведения о том, что его доверительница не состоит на учетах, обеспечивает дочь и заботится о ней. По словам защитника, оснований для лишения ее родительских прав нет. 

Администрация на это возразила, что Ахметова, зная о перенесенной ребенком гипоксии, душила ее подушкой. Также чиновники указали на то, что женщина была замечена за рулем в нетрезвом состоянии. 

На этом судья удалилась на непродолжительное время в совещательную комнату, после чего огласила решение, согласно которому скандальная блогер лишается родительских прав. 

Решением суда Анастасия Ахметова обязана будет выплачивать дочери четвертую часть своего заработка вплоть до ее 18-летия, – передает корреспондент информагентства.    

К слову, к этому дню Ахметова, вероятно, успела выйти замуж. В настоящее время ее фамилия – Мсхаладзе. 

Фото: Антон Ольховатский / ИА «Высота 102»

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