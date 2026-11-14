Гидрометцентр увидел опасность в волгоградском тумане

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области. По сообщению Гидрометцентра России, в регионе до 15 ноября из-за погоды высока вероятность стихийных бедствий с нанесением ущерба.

Так, в Волгоградской области несмотря на осенние холода все еще сохраняется чрезвычайна пожарная опасность в отдельных северо-западных, центральных, юго-восточных, юго-западных районах, а также в Волгограде и Волжском.

Также до 18:00 мск 14 ноября прогнозируется сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду. Опасность представляет и туман, который, согласно данным Гидрометцентра, сохраняется до 21:00 мск 15 ноября.

Напомним, что накануне в Волгоградской области МЧС призывало водителей к осторожности из-за густого тумана.