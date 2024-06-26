Расследования

«Хочет два миллиона»: душительница Ахметова обвинила экс-подругу в рэкете и давлении

Расследования 26.06.2024 21:30
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26.06.2024 21:30

В Волгограде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении 25-летней Анастасии Мсхаладзе (Ахметовой), обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери и в двух эпизодах угрозы убийством при помощи бейсбольной биты и электрошокера. 

Сегодня, 26 июня, в процессе снова не появилась потерпевшая по делу Елизавета Баргаева, которую планировали допросить. Тем временем Мсхаладзе, выступившая в прошлый раз против освещения процесса в СМИ, неожиданно изменила свое решение, обвинив некогда свою приятельницу в вымогательстве и давлении.   



— Могу сказать то, что на видео действительно моя рука. Это я, но ребенка я не душила, подушку не прислоняла к лицу, в деле все это есть. Это видео было постановочным для моего бывшего супруга, чтобы он образумился и понял, что ему лучше остаться в городе, чем уходить куда-то служить. Но, так как сверху давят, поэтому дело в суде, заявила Мсхаладзе. — Кто и зачем давит сверху, надо спросить у семьи Баргаевых (Самошиных). Самошины давят, так как они в Москве. Их не устраивает решение суда, которое по первому заявлению, и они хотят продавить что-то большее. Эта история годовалой давности. Баргаева шантажировала меня, вымогала деньги, у меня было заявление в полицию. Была кража денег с ее стороны — 50 тысяч рублей. Требовала она с меня сначала 30, потом еще и еще, в итоге двести она хотела с меня поиметь. Сейчас вообще два миллиона хочет.

Мсхаладзе утверждает, что помирилась с отцом своей дочери, который демобилизовался из армии, и теперь намерена вернуть ребенка. Мсхаладзе уверяла суд в своем исправлении, приводя доводы об открытии собственного бизнеса и поступлении в вуз.  


Адвокат подсудимой Олег Буслаев на прошедшем заседании пытался подловить на несостыковках представителя потерпевшей стороны – ведущего специалиста органов опеки и попечительства, представляющую интересы дочери подсудимой.

— Вы всю информацию, изложенную в протоколе допроса, взяли из протокола допроса Айбулата Ахметова? — напирал защитник Мсхаладзе. 

— В том числе, — отвечала представитель потерпевшей стороны.

— Чем был подтвержден факт жестокого обращения с ребенком в виде удушения? Сама Ахметова признала в этом вину? — не сдавался Олег Буслаев. 

— Ахметова сказала, что это действительно имело место быть, она подтвердила это при членах комиссии, что накрывала лицо подушкой, — отвечала ведущий специалист опеки.   

— И душила при этом? — не унимался защитник обвиняемой. 

— Ну, накрывала лицо подушкой ребенка, который не мог себя защитить, — отвечала представитель потерпевшей стороны.  


Мсхаладзе заявила в суде, что в тот момент, когда оставляла дочь одну, ездила на заработки в другие регионы России, так как «занималась косметологией и принимала пациентов». Блогер снова настаивала на том, что не предоставляла эскорт-услуги, как утверждало гособвинение в областном суде.  

Напомним, следствием установлено, что Мсхаладзе два раза подкараулила Баргаеву во дворе и в подъезде дома №7б по улице Рионской 18 и 19 октября 2023 года. Со словами «Я тебя убью!» она набросилась на нее с электрошокером в правой руке. Потерпевшая получила как минимум по одному удару в область шеи и живота. Мотивом послужил флирт бывшей подруги с супругом подсудимой. Также Баргаева получила удар деревянной битой по голове.

Что касается обвинения по ст. 156 УК РФ, то следствие считает, что Мсхаладзе жестоко обращалась со своей дочерью, имеющий определенный медицинский диагноз, в частности, душила ребенка подушкой. Ранее облсуд лишил Ахметову (Мсхаладзе) родительских прав. Волгоградке предстоит выплачивать алименты на содержание дочери до достижения последней совершеннолетия. 

Следующее заседание по делу назначено на 1 июля. В заседании по-прежнему надеются допросить потерпевшую Баргаеву. 

Фото и видео: ИА «Высота 102»  

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