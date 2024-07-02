В Волгограде сорвалось очередное заседание по уголовному делу в отношении 25-летней Анастасии Мсхаладзе (Ахметовой), обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери и в двух эпизодах угрозы убийством при помощи бейсбольной биты и электрошокера.

Как стало известно V102.RU от собственного источника, в заседание не явилась фигурантка дела и потерпевшая Елизавета Баргаева, которую уже в энный раз не могут допросить в суде.

— Баргаева на отдыхе, видимо, ей некогда возиться с волгоградскими судами. Мсхаладзе к очередной операции готовится — эксперименты с внешностью никто не отменял, — рассказал источник. — Самыми боевыми оказались свидетели обвинения. Готовы были выступить, но процесс отложили.

Ранее в заседаниях подсудимая обвинила экс-подругу в рэкете и давлении. С ее слов, Баргаева требует два миллиона рублей.

Напомним, по версии следствия, Мсхаладзе дважды подкараулила Баргаеву и нанесла ей удары бейсбольной битой и электрошокером. Нападения произошли во дворе и подъезде дома №7б по улице Рионской 18 и 19 октября 2023 года. Подсудимая выкрикивала угрозы убийством, вела себя дерзко и решительно. Мотивом послужил флирт экс-подруги с мужем Мсхаладзе.

По ст. 156 УК РФ следствие считает, что Мсхаладзе жестоко обращалась со своей дочерью, имеющий определенный медицинский диагноз, а в частности, душила ребенка подушкой. Ранее областной суд лишил Ахметову (Мсхаладзе) родительских прав. Волгоградке предстоит выплачивать алименты на содержание дочери до достижения последней возраста 18-ти лет.

Следующее заседание по делу назначено на 3 июля. Суд все-таки не теряет надежды допросить потерпевшую по делу.

Фото: ИА «Высота 102»