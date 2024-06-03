Расследования

«Смогу опознать при встрече»: в суде огласили показания по делу о гибели студентов ВолгГТУ

Расследования 03.06.2024 19:51
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03.06.2024 19:51


В Дзержинском районном суде Волгограда сегодня, 3 июня, состоялся второй процесс по уголовному делу в отношении 36-летнего Рагима Шыхалиева, который обвиняется в совершении аварии, в результате которой погибли студенты ВолгГТУ Артур Габриелян и Александр Песков.

В сегодняшнем процессе были оглашены показания одного-единственного свидетеля — жильца дома по улице Римского-Корсакова Виктора Ш. — слышавшего звук столкновения автомобилей и заметившего двоих мужчин кавказской внешности из покореженного Mercedes-Benz белого цвета.  

При этом адвокат Шыхалиева Федор Эюбов в разговоре с корреспондентом V102.RU отметил, что «показания данного свидетеля ни о чем».

— 30 сентября 2023 года примерно в 02.56 я находился у себя дома во дворе. В этот момент услышал сильный звук удара автомобилей на пересечении Продольной и Римского-Корсакова. Я сразу побежал на улицу. На перекрестке я увидел, что на прилегающей территории с правой стороны от дороги в разбитом состоянии находится автомобиль белого цвета. Определить марку я не смог, так как он был сильно поврежден. В салоне машины на водительском месте и на месте пассажира находились два молодых человека, которые не подавали признаков жизни. Далее на дороге по улице Продольной напротив дома № 137 были расположены автомобили Volkswagen Polo, номер не помню, в кузове черного  цвета с механическими повреждениями задней части и автомобиль марки Mercedes-Benz, номер я не помню,  в кузове белого цвета с механическими повреждениями передней и задней части, — зачитал протокол допроса прокурор. — В этот момент от автомобиля Mercedes-Benz в мою сторону шли двое мужчин кавказской внешности. Один плотного телосложения с бородой темного цвета, во что был одет, не помню, рост примерно 185 сантиметров. Изо лба у него шла кровь. Второй — худощавого телосложения, без бороды, волосы темного цвета, ростом примерно 175 сантиметров, во что был одет, я не помню. Позади них шла девушка среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы темного цвета, были ли нее какие-либо травмы, я не помню. Подойдя к ним, я поинтересовался, нужна ли им помощь, на что мне не ответили. На светофоре я увидел автомобиль такси. Подошел к водителю, попросил вызвать полицию и скорую. Тот согласился я отправился домой. Опознать мужчину кавказской внешности, у которого шла кровь из головы, по фото я не смогу, однако при встрече, скорее всего, опознать смогу. 

По словам Эюбова, защита ждет в суде других свидетелей:

— Эти показания нельзя трактовать ни в пользу потерпевшей стороны, ни в пользу моего доверителя. Поэтому мы были не против оглашения их в процессе без вызова его в суд. Я не могу пояснить, по какой причине в заседание не являются другие свидетели. Процесс может продолжаться и без них, если неявка будет признана уважительной. 

Юрист также вспомнил некоторые подробности смертельного ДТП, о которых он не упоминал ранее: 

— Шыхалиев за рулем двигался со стороны центра города. В салоне он был не один. На переднем сиденье находилась его знакомая. Ее будут вызывать в суд и то, что она скажет, я считаю, это довольно значимая информация. Факт наличия либо нахождения моего подзащитного в состоянии алкогольного опьянения не подтвержден доказательствами, нет никакой конкретики. На момент ДТП какие-либо методики с освидетельствованием в отношении Шыхалиева не проводились. Мой доверитель говорит, что был трезв. Mercedes-Benz принадлежит ему на основании договора купли-продажи. Этот момент установило следствие. Я не знаю, кого на месте происшествия увидел свидетель Шихов. Может быть, тот второй мужчина без бороды — кто-то из знакомых Шыхалиева, который приехал на помощь. 

Адвокат фигуранта уголовного дела уточнил, что в следующем процессе, возможно, будет заявлено ходатайство о допуске к защите Шыхалиева его родного брата или гражданской супруги.  

— Дело в том, что в соответствии с нормами УПК не регламентировано, чтобы у защитника, который назначается наряду с адвокатом, было в обязательном порядке высшее образование. Поэтому повторно заявим прошение, — пояснил Федор Эюбов.

В сегодняшнем процессе Шыхалиев о чем-то очень бурно беседовал со своим братом, адвокатами и пришедшими в суд многочисленными родственниками. В заседании присутствовали и родители погибших студентов. 

Ранее, как сообщали из зала суда корреспонденты информагентства, адвокат Эюбов просил суд назначить защитником Шыхалиева его родного брата, имеющего высшее юридическое образование. Прокурор выступил против ходатайства, а судья после того, как сторона не смогла предоставить диплом, чтобы подтвердить квалификацию 32-летнего Фарруха, отказала в удовлетворении требований стороны защиты. Не исключено, что брат Шыхалиева хотел стать так называемым общественным защитником наряду с профессиональными адвокатами, чтобы иметь постоянный очный контакт с подсудимым. 

В первом процессе адвокат Шыхалиева усомнился в версии следствия. Следующее заседание назначено на 11 июня.   

Напомним, по версии следствия, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в сентябре 2023 года на пересечении улиц Продольной и Римского-Корсакова в Дзержинском районе на огромной скорости влетел на Mercedes-Benz в иномарку Kaiyi E5 с молодыми людьми, выехавшую на красный свет. После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан.   

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»  

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