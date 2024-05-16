В Волгограде полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении Рагима Шахалиева, который в сентябре 2023 года на пересечении улиц Продольной и Римского-Корсакова в Дзержинском районе стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого на месте от полученных травм скончались двое студентов ВолгГТУ. Сам Шыхалиев, управлявший автомобилем Mercedes-Benz, напомним, сбежал с места происшествия и долгое время находился в бегах, скрываясь от правоохранителей.

Уголовное дело расследовалось следователями Отдела полиции № 3 УМВД России по Волгограду. По их данным, Шыхалиев в ночь на 30 сентября сел за руль в пьяном виде. Но причиной ДТП стало не только это обстоятельство. Роковую роль сыграл и тот факт, что водитель другой иномарки, по версии следствия, выехал на перекресток на красный свет.

– В ходе расследования установлено, что 30 сентября 2023 года около 2 часов 56 минут 36-летний житель Волгограда, находясь в состоянии опьянения, управлял автомашиной Mercedes-Benz. Двигаясь с превышением скорости по улице Продольной. На пересечении с улицей Римского-Корсакова он совершил столкновение с автомобилем Kaiyi Е5, водитель которого допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области 16 мая. – В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летние водитель и пассажир Kaiyi Е5 от полученных травм скончались на месте.

После побега с места ДТП Шыхалиев был объявлен в федеральный розыск. Задержать его сотрудникам полиции удалось во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ. В отношении беглеца было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения».

– Собранными доказательствами вина водителя полностью доказана, ему предъявлено обвинение. Свою вину в содеянном он не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением находится на рассмотрении в суде Дзержинского района Волгограда. За содеянное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, – уточняют в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что погибшие в ДТП студенты волгоградского политеха Александр и Артур были друзьями детства, жили на одной улице, учились в одной школе, а после вместе поступили в университет на факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений.