Расследования

«Он не оставил им никаких шансов»: родные погибших студентов рассказали о страшном ДТП со сбежавшим водителем

Расследования 09.10.2023 19:22
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09.10.2023 19:22


Родственники студентов, погибших в страшном ДТП в поселке Ангарский, рассказали о событиях той роковой ночи. Волгоградцы уверены, что сбежавший с места аварии автомобилист не оставил их близким ни единого шанса на спасение, сообщает ИА «Высота 102». 


- Саша и Артур были друзьями детства, жили на одной улице, учились в одной школе, а после вместе поступили в ВолгГТУ на факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений. Они были настолько позитивными ребятами, что сразу же оказывались в центре внимания и объединяли вокруг себя многих людей, - вспоминают близкие Артура Габриеляна. – Только недавно они получили водительские удостоверения. Несмотря на небольшой стаж вождения, ездили очень аккуратно. У Артура был пунктик насчет ремней безопасности. В его телефоне мы даже нашли заметку, в которой он перечислял главные для себя правила – пристегнуть ремень, посмотреть, нет ли рядом пешеходов. 


В ночь на 30 сентября друзья завезли своего приятели и отправились в сторону дома. Студенты проезжали регулируемый перекресток улиц Продольная и Римского-Корсакова, когда их легковушку протаранил Mercedes Benz. От сильнейшего удара Kaiyi E5 вылетел с дороги и врезался в столб. 


- Насколько нам известно, по жилому кварталу водитель Mercedes летел на скорости больше 150 км/ч. Жители ближайших домов видели, как после столкновения кто-то выходил из иномарки и уходил с места аварии. Несмотря на то, что в брошенной машине нашли следы крови, человек мог самостоятельно передвигаться. Видимо, сказалась мощность автомобиля и тот адреналин, на котором он гонял по ночному городу, - рассуждают родственники погибших парней. 


Еще не зная о трагедии, забеспокоившиеся родители Артура Габриеляна и Александра Пескова отправились на их поиски. 

- Артур и Саша всегда отвечали на звонки и сообщения, поэтому в ту злосчастную ночь их родители заволновались. Вместе они проехали по местам, где чаще всего гуляли парни, а на обратном пути остановились на месте страшного ДТП и подошли к разбитому автомобилю. Мама Артура увидела сына на пассажирском сидении и сначала подумала, что он жив. Несмотря на сильнейший удар, внешне ребята совсем не пострадали: на них не было ни капли крови. По заключению медиков, причиной их смерти стало повреждение внутренних органов. 


Всю неделю после трагедии близкие разбившихся студентов ждали новостей о задержании 35-летнего Рагима Шыхалиева, и вот в субботу виновник аварии оказался в отделении полиции. По информации областного главка МВД, мужчина не уезжал из города и все это время скрывался в Краснооктябрьском районе. 


- Его поведение до сих пор не укладывается у нас в голове. Он просто сбежал и бросил ребят в искореженной машине… Остаётся надеяться, что сейчас виновник аварии не начнет увиливать, строить своих версий, выдавать фальсификаций и перекладывать вину на кого-то другого. Мы очень надеемся, что он понесёт строгое наказание за гибель ребят, которые только начинали жить, - говорят волгоградцы. 


Сегодня Дзержинский районный суд арестовал сбежавшего с места аварии мужчину. Рагима Шыхалиева, появившегося на заседании в капюшоне и медицинской маске, отправили в СИЗО до 30 ноября.

Автор Виктория Чумакова

Фотоколлаж Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Фото: архив родственников / ГУ МВД России по Волгоградской области / Волгоградский областной суд

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