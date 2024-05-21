В Волгограде накануне прошел первый процесс по уголовному делу в отношении 36-летнего Рагима Шыхалиева, который обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли студенты ВолгГТУ Артур Габриелян и Александр Песков.

По версии следствия, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в сентябре 2023 года на пересечении улиц Продольной и Римского-Корсакова в Дзержинском районе на огромной скорости влетел на Mercedes-Benz в иномарку Kaiyi E5 с молодыми людьми, выехавшую на красный свет. После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан.

Журналистам «Высоты 102» удалось пообщаться с одним из адвокатов Шыхалиева и отцом погибшего Артура Габриеляна. Интересно, что первый утверждает, что его доверитель не убегал с места аварии.





По словам защитника подсудимого Федора Эюбова, Рагим Шыхалиев находился за рулем трезвым, а покинул он место происшествия, якобы потому что испугался реакции со стороны родственников погибшего.

— Сейчас я не могу пояснить, почему мой подзащитный лишь через пять-шесть суток сдался полиции, я на этом этапе, к сожалению, еще не представлял его интересы. Возможно, что он опасался какой-то чересчур эмоциональной реакции со стороны родственников погибшего парня-армянина, ведь Шыхалиев азербайджанец. Люди разные бывают, состояние аффекта никто не мог исключать. Да, в суде мы встретились и увидели от потерпевшей стороны максимально адекватное поведение, но не исключено, что в тот день убитые горем близкие парня могли не совладать с эмоциями и случилось бы непоправимое. Страх у Шыхалиева присутствовал, не поверить в это невозможно, — поясняет юрист. — К тому же при столкновении автомобилей мой доверитель сильно ударился головой о стойку машины, у него была рана, но она уже зарубцевалась. В тот момент он смотрел на все вокруг будто сквозь пелену, слышал тоже плохо. По обрывкам фраз свидетелей понял, что за рулем сидел армянин.

Эюбов утверждает, что Шыхалиев никуда не убегал с места смертельной аварии:

— Вокруг стали собираться свидетели. Он уже в принципе определил, что ребята не подают признаков жизни. Все происходило во временном промежутке от пяти до 20 минут. До приезда скорой помощи и полиции Шыхалиев вместе со своей знакомой находился на месте. Не было такого, что он выскочил из салона и сбежал. Когда всем стало понятно, что парни мертвы… Если исходить из фототаблиц, которые есть в материалах дела, то там даже визуально это можно было определить. Страшная картина на самом деле.





Также защитник водителя Mercedes-Benz уверен на сто процентов, что последний сел за руль трезвым.

— А покинул он место происшествия, потому что испугался и не подумал. Сам себе создал проблемы. Если бы он не уехал, то вменяли бы сейчас ч. 5 ст. 264 УК РФ, а это совсем другое наказание до семи лет лишения свободы, а не от восьми как сейчас. То, что Шыхалиев имеет юридическое образование, еще не значит, что он должен знать диспозиции и санкции всех статей Уголовного кодекса. Мы хотим, чтобы следствие все же разобралось конкретно по этой шестой части, как все обстояло на самом деле. Он не отрицает, что его не было на месте, но он не убегал, — заявляет Эюбов.

Юрист Шыхалиева добавляет, что не согласен с тем, что сотрудники уголовного розыска задержали его подзащитного где-то на стороне.

— В материалах дела имеется явка с повинной. На пятые или шестые сутки Шыхалиев добровольно явился в отдел полиции № 3 Дзержинского района и был задержан в кабинете следователя по ст. 91 УПК, — уточняет адвокат.





На вопрос журналистов «Высоты 102», были ли попытки со стороны Шыхалиева выйти на связь с родственниками погибших студентов, защитник пояснил:

— На всем протяжении следствия мы пытались найти компромисс. Мой доверитель добровольно хотел возместить ущерб, который понесли близкие погибших в связи с похоронами. Был готов выплатить по 700 тысяч рублей. Примерно эти суммы на установку памятника и погребение можно назвать сейчас приемлемыми. Причем он готов произвести выплаты независимо от своей позиции по делу, да и сейчас готов. Но не совсем у нас это получается. Мы не можем давить в этом вопросе, явиться напрямую к ним не имели возможности. Я как адвокат не хотел прыгать по головам. Предпринял одну-единственную возможность — дважды позвонил представителям Вдовиной и семьи Габриелян. Прямого отказа не получил. Сказали, что в сложившейся ситуации они еще не определились. На суде мы услышали их позицию. Они своим правом не воспользовались, письменные требования не заявили. Мы же не можем всучить им эти деньги. Здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить ничью психику.

К слову, адвокат не остановился подробно на том моменте, что возмещение ущерба в уголовном, а не гражданском судопроизводстве, является смягчающим обстоятельством и влияет на итоговое наказание. Не смог Эюбов пояснить и того, кому принадлежала машина, на которой Шыхалиев влетел в иномарку со студентами:

— Автомобиль был не его. Он находился во временном распоряжении. Не могу сказать точнее, боюсь ошибиться. Достоверно заявляю, что мой подзащитный имел право управления транспортом средством и находился за рулем трезвым. Ранее он ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекался. Жил долгое время в Краснооктябрьском районе Волгограда. У него семья, родители, брат и сестра. Учился на юриста в Волгоградском институте экономики, социологии и права. Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Занят в строительной сфере. В целом я не настолько с ним близко знаком, но о нем беспокоится очень много людей, поступает много звонков, причем у него есть друзья-армяне, они тоже сильно переживают. Плохого слова о нем я не слышал.

На вопрос, почему все же в суд не явился ни один из 13 заявленных свидетелей, адвокат пояснил, что «там существенных свидетелей нет, просто кто-то вышел из дома на удар машин и ничего существенного они не покажут».

Согласно обвинительному заключению, которое зачитал в процессе прокурор, Шыхалиев находился за рулем Mercedes-Benz пьяным и двигался со скоростью не менее 108 км/ч по совершенно пустой дороге. При этом, по данным экспертизы, подсудимый располагал технической возможностью для применения экстренного торможения, однако совершил столкновение с автомобилем Kaiyi Е5, где на переднем пассажирском сиденье находился Габриелян, а управлял иномаркой Песков.

Когда прокурор перечислял травмы, которые стали причиной гибели молодых людей, находившаяся в зале мать 19-летнего Александра Наталья Вдовина не хотела это слышать, закрывая уши, ее сильно трясло и она беззвучно рыдала. Судье пришлось на время остановить процесс, пока мать погибшего юноши не пришла в себя.

Отец погибшего Артура Габриеляна Артак рассказал, что в тот злополучный день его сын возвращался с посвящения в институте, которое проходило в одном из кафе в центре Волгограда. С его слов, ребята воспользовались каршеринговым автомобилем.

— Они с Сашей вместе росли. В одном садике, школе, институте… 29 сентября я звонил Артуру на мобильный, но никто не брал. Было уже поздно, мы с женой забеспокоились и поехали его искать на своей машине. Все произошло в три часа ночи, мы остановились на Продольной около пяти утра, — вспоминает Артак Габриелян. — Скорую вызвала девочка-свидетельница, соседка с улицы Римскова-Корсакова. На месте ДТП Шыхалиева уже не было.

На вопрос судьи, предпринимались ли попытки со стороны подсудимого каким-либо образом возместить ущерб, отец погибшего студента ответил отрицательно:

— Нет. Никто на нас не выходил. Да даже, если бы кто-то и связался, — мы не нуждаемся ни в извинениях, ни в помощи.





К слову, Шыхалиев практически с самого начала заседания просил суд дать ему возможность выступить перед родственниками погибших ребят с извинениями. Фигурант дела полностью зачитал текст по бумажке, так и не добавив ничего от себя в процессе.

— Все произошло за секунду, времени у меня подумать не было. Вариантов спасти ребят не было никаких. Я совершил ошибку, что покинул место ДТП. Я впервые оказался в такой страшной аварии, я не знал, как себя вести. После вызова скорой помощи, когда я понял, что живых нет, я ушел с места, — читал Шыхалиев. — На всем протяжении следствия я желал передать деньги, но добиться содействия со стороны следствия и потерпевших не смог. Я просил извинения через своего адвоката.

Наталья Вдовина также уточнила, что в тот страшный день скорую вызвала девушка по имени Ксения, но никак не фигурант данного уголовного дела.

— Ребята пошли в кафе. У них было мероприятие студенческое. Где-то в полночь я позвонила сыну, он сказал, что они уже уходят. Потом я заснула. Когда проснулась в три часа, никто не брал трубки. Потом я оказалась на месте аварии… Мы пошли расспрашивать соседей, там была девушка, которая первой вышла на удар и сразу увидела, что ребята без признаков жизни. Именно она и вызвала скорую, — вспоминает мать Александра Пескова. — Ущерб мне никто не возмещал. По поводу извинений Шыхалиева — я даже не знаю, что сказать.





Уже после окончания процесса у здания суда Артак Габриелян дал волю чувствам:

— Шыхалиев пьяный был за рулем, летел, как не знаю кто, все 130 км/ч. Удар был такой, будто бомба взорвалась. На видео все видно, какая там скорость и звук. Ребята поехали на красный, как говорит следствие, но даже если так, это не повод, чтобы такое совершать.

Мать погибшего Александра Пескова уточнила, что свидетели говорили о бутылке водки, найденной в салоне Mercedes-Benz, за рулем которого находился Шыхалиев.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Гончаров в свою очередь отметил:

— Что бы мы теперь ни сказали, погибших ребят уже не вернуть. А какое наказание будет у Шыхалиева — строгое или не строгое, заплатят они или не заплатят — это ничего уже ни имеет значения. Это имеет значение только для самого Шыхалиева, для нас уже не принципиально все. Он не ушел от наказания, мы все в суде встретились... Относительно возмещения вреда: послушайте, мы в 21 веке живем, у всех телефоны с привязанными к ним картами. Отправляйте ради Бога, указывайте назначение платежа. Зачем весь этот фарс? Встречаться, еще что-то...





Отец Артура также усомнился в версии адвоката Шыхалиева, что тот испугался реакции родни и лишь поэтому покинул место ДТП:

— Услышал, что армянин. Карабахские вопросы приплел. Артура увидишь и не поймешь, русский он или армянин. Сказки рассказывает. Скорее всего, пять суток скрывался, чтобы либо окончательно куда-то уехать, либо судорожно искал адвокатов, думал, что говорить следствию.

Ранее, как сообщали из зала суда корреспонденты информагентства, адвокат Эюбов просил суд назначить защитником Шыхалиева его родного брата, имеющего высшее юридическое образование. Прокурор выступил против ходатайства, а судья после того, как сторона не смогла предоставить диплом, чтобы подтвердить квалификацию 32-летнего Фарруха, отказала в удовлетворении требований стороны защиты. Не исключено, что брат Шыхалиева хотел стать так называемым общественным защитником наряду с профессиональными адвокатами, чтобы иметь постоянный очный контакт с подсудимым.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что перед началом заседания в суд стали прибывать родственники Рагима Шыхалиева на дорогих иномарках с достаточно интересными сочетаниями букв на госномерах, в том числе серии «МММ». В воздухе чувствовалось напряжение. Крепкие молодые люди явно были не рады вниманию журналистов к процессу.

Фото и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

