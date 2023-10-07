Расследования

Бегал недолго. В Волгограде задержали убившего двух студентов водителя Mercedes Benz

Расследования 07.10.2023 13:42
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07.10.2023 13:42


Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, который скрывался после ДТП с двумя погибшими, и задержали предполагаемого виновника аварии. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в настоящее время он доставлен в отдел полиции. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Как выяснилось, мужчина не покидал город. Его обнаружили в Краснооктябрьском районе. В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали также сотрудники ФСБ.

Напомним, ночью 1 октября в Дзержинском районе Волгограда произошло страшное ДТП, в котором погибли двое 19-летних студентов. На камеры уличного видеонаблюдения попал летевший с бешеной скоростью Mercedes Benz, который на регулируемом перекрестке на пересечении Продольной и Римского-Корсакова протаранил  Kaiyi, где находились молодые люди.  
Водитель скрылся с места происшествия. Полицейские  объявили в федеральный розыск 35-летнего азербайджанца  Шыхалиева Рагима Сиявуш Оглы. Спустя неделю он был задержан.


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