Расследования

По делу о гибели 13-летнего мальчика в аквапарке Волжского допросят эксперта

Расследования 12.12.2023 17:13
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12.12.2023 17:13


В Волжском городском суде Волгоградской области в одном из заседаний допросят эксперта по уголовному делу по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век». Как сообщает V102.RU, подсудимыми проходят пять сотрудников комплекса, в том числе директор Григорий Газарян.

— Суд исследует доказательства стороны защиты. В одном из следующих процессов будет допрошен эксперт. По обвинению подсудимые не высказывались, так к их допросу еще не перешли. Меру пресечения никому из фигурантов дела не меняли, — пояснили журналистам информагентства в пресс-службе Волжского горсуда. 

Директора, исполнительного директора и трех инструкторов аквапарка, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Следствием установлено, что 26 июня 2022 года 13-летний мальчик вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский, чтобы отдохнуть в аквапарке. Подросток скатился с одной из горок в бассейн, где утонул. Выяснилось, что подросток провел в воде семь минут. При этом ни спасатели, ни другие сотрудники комплекса не заметили тонущего ребенка.


Официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова поясняла, что «гибель ребенка стала возможной в результате действий (бездействия) руководства и сотрудников спортивно-оздоровительного комплекса». 

Оператор и инструкторы-спасатели не обладали соответствующим образованием и навыками, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. В свою очередь руководитель аквапарка и исполнительный директор не зарегистрировали аттракционы в органах Гостехнадзора. 


Также установлено, что операторов в смене не хватало, а с сотрудниками не проводили обучение по программе профессиональной подготовки спасателей. Более того,  никто и не собирался нанимать на работу квалифицированный персонал.

Напомним, по делу проходят директор аквапарка «XXI век» Григорий Газарян, который ранее находился под домашним арестом, но по ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.  


Волжский городской суд в августе 2022 года выпустил из СИЗО одного из инструкторов — Данила Галайда отправился под домашний арест, а затем ему назначили запрет определенных действий, как и 19-летнему Алексею Захарову. Напарник Галайды также был отпущен из изолятора под домашний арест. 

Сменили камеру СИЗО на запрет определенных действий и 32-летнему оператору аквапарка Руслану Макулову, который должен был осуществлять непрерывное наблюдение в комплексе по камерам. Под подпиской о невыезде остается 42-летний исполнительный директор Павел Самборский, в обязанности которого входила, в том числе организация работы персонала — инструкторов-спасателей и оператора. 

Напомним, что аквапарк «XXI век» уже отметился рядом довольно неприятных инцидентов. В июле 2021 года 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. Также на водных аттракционах получил травму лица 5-летний ребенок.

Фото и видео: прокуратура Волгоградской области, СУ СКР по Волгоградской области, архив ИА «Высота 102» 

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