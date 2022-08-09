В аквапарке «XXI век» в Волжском травмировался малолетний ребенок

В Волжском Волгоградской области накануне в аквапарке «XXI век» получил травму 5-летний ребенок. Как стало известно ИА «Высота 102», мальчика госпитализировали.

— Пятилетний мальчик госпитализирован в городскую больницу № 1 Волгограда с диагнозом «ушибленная рана лица», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.

Известно, что травму малолетний ребенок получил в скандально известном аквапарке «XXI век» в Волжском. Директора водного комплекса Григория Газаряна ранее задержали по уголовному делу о гибели 13-летнего подростка.

В администрации аквапарка не подтвердили, но и не опровергли информацию о происшествии. Оперативно связаться с исполняющим обязанности директора комплекса не удалось. Некий Павел Владимирович на рабочем месте отсутствовал.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что мальчику после осмотра оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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