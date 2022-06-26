Происшествия

В Волжском в аквапарке «XXI век» утонул 13-летний мальчик

Происшествия 26.06.2022 16:49
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26.06.2022 16:49


В аквапарке «XXI век» в Волжском Волгоградской области утонул 13-летний подросток. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик с семьей приехал в город-спутник из Астрахани. 

— Следователи следственного отдела по городу Волжскому СУ СКР по региону устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка в аквапарке, — прокомментировала информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 26 июня 2022 года 13-летний подросток вместе с семьей прибыл из Астрахани отдохнуть в аквапарке Волжского. Мальчик решил скатиться с одной из горок. Отец должен был присмотреть за сыном на спуске. В последний момент несовершеннолетний скатился с другой горки.  

— Мальчика обнаружили в бассейне без признаков жизни. Причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления, — добавили в пресс-службе областного управления СК РФ. 

В ходе осмотра видеозаписей с камер наблюдения, следствием установлено, что после спуска с горки мальчик провел в воде более шести минут. Тем не менее ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не заметили тонущего ребенка.

Прокуратура Волгоградской области также организовала проверку по факту смертельного происшествия. 

— Организована проверка соблюдения требований законодательства при оказании услуг. По ее итогам, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщила официальный представитель надзорного ведомства Оксана Черединина. — На место происшествия выезжал прокурор Волжского Петр Забродин. 


Предварительно, сегодня около 12.00 в аквапарке в города Волжского ребенок с отцом пошли на аттракцион «Циклон», откуда мальчик, не умевший плавать, должен был спуститься самостоятельно. 

Санкция вменяемой статьи в качестве максимума предусматривает до шести лет колонии со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

В этом же аквапарке 12 июля 2021 года получил перелом позвоночника 12-летний школьник из Советского района Волгограда. По словам директора учреждения Григория Газаряна, он предложил помощь семье пострадавшего мальчика в размере 100 000 рублей, а также уволил управляющего аквапарком, старшего спасателя и администратора. 

Однако уже 3 августа 2021 года аквапарк потряс еще один скандал. На водные горки не пустили семью Шаумуруновых из Астрахани с ребенком-аутистом. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в отношении ИП Газаряна  возбудило административное дело по ч. 5 ст. 14.8. КоАП РФ — отказ потребителю в предоставлении услуг  по причинам, связанным с состоянием его здоровья. Сам директор аквапарка в этот раз настаивал на том, что он смог предотвратить ЧП. В качестве компенсации Газарян, с его слов, предложил семье из Астрахани отдых в домике с индивидуальным бассейном. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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