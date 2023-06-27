За гибель 13-летнего мальчика ответят пять сотрудников аквапарка Волжского

Следователи СКР завершили расследование уголовного дела по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век» в Волжском Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, перед судом ответят пять сотрудников заведения, в том числе директор Григорий Газарян.

— Следственный отдел по городу Волжскому СУ СК РФ по региону завершил расследование уголовного дела в отношении директора, исполнительного директора и трех инструкторов аквапарка, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Материалы направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, 26 июня 2022 года 13-летний мальчик вместе со своей семьей приехал из Астрахани в Волжский, чтобы отдохнуть в аквапарке. Подросток скатился с одной из горок в бассейн, где утонул. Выяснилось, что подросток провел в воде семь минут. При этом ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не заметили тонущего ребенка.





— Следователями установлено, что гибель ребенка стала возможной в результате действий (бездействия) руководства и сотрудников спортивно-оздоровительного комплекса, — добавила Буянова.

Оператор развлекательного комплекса, а также инструкторы-спасатели не имели соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. В свою очередь руководитель аквапарка и исполнительный директор не регистрировали аттракционы в органах Гостехнадзора. Также не было обеспечено необходимое количество операторов в смене, с сотрудниками не проводилось обучения по программе профессиональной подготовки спасателей. Более того, никто и не собирался нанимать на работу квалифицированный персонал.





Напомним, что по делу проходят директор аквапарка «XXI век» Григорий Газарян, который находится под домашним арестом. Волжский городской суд в августе прошлого года выпустил из СИЗО одного из инструкторов — Данила Галайда отправился под домашний арест. Еще один сотрудника развлекательного комплекса 19-летнего Алексея Захарова также отпустили под домашний арест после изменения меры пресечения.





Суд отправил в СИЗО 32-летнего оператора, который должен был осуществлять непрерывное наблюдение в аквапарке по камерам наблюдения. Под подпиской о невыезде находится задержанный 42-летний исполнительный директор аквапарка, в обязанности которого входила, в том числе организация работы персонала — инструкторов-спасателей и оператора.





Аквапарк «XXI век» уже отметился рядом довольно неприятных инцидентов. В июле 2021 года 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. Также на водных аттракционах получил травму лица 5-летний ребенок.

Фото и видео: прокуратура Волгоградской области / СУ СКР по Волгоградской области