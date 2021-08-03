Общество

«Мы что, не люди?»: прокуратура оценит действия сотрудников аквапарка в Волжском после отказа в отдыхе ребенку-аутисту

Общество 03.08.2021 10:41
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03.08.2021 10:41



Прокуратура Волжского проводит проверку в связи с вопиющим  случаем, который произошел в волжском аквапарке «XXI век», где хотела отдохнуть семья астраханцев с двумя детьми, один из которых - аутист. Как рассказал ИА «Высота 102» отец ребенка-инвалида  Дамира Шаумурунова Сагандык, вход в аквапарк им перегородил охранник, который заявил, что не может пустить семью с больным ребенком в заведение, ссылаясь якобы на правила аквапарка. Шокирующий диалог с охранником записала мама мальчика. 
«Я вас понимаю, вы хотите отдохнуть с сыном…  У нас куча народа отдыхающих, вы можете пройти, в городе побыть, потому что людям... », - говорит охранник. 
«То есть там люди, а мы — не люди? Мой ребенок не человек? Почему он должен себя в чём-то ограничивать, — спрашивает глава семейства. — Дети вроде бы как одинаковые, и сейчас в одном из самых больших аквапарков  такое происходит. У входа же написано: дети-инвалиды с семи лет. Диагноз моего ребенка не подходит под формулировку «представляет угрозу для окружающих».
«Мне и вас жалко, ну и как бы… Вы приехали издалека, вам тоже хочется отдохнуть, — не сдается охранник. — В этом году у нас уже были травмы…"
«Вы нас вообще не понимаете. Мы приезжаем из Астрахани, и нас не пускают сюда. Мы привезли ребенка отдохнуть. Инвалиды — такие же люди, как и все. Вы сейчас пытаетесь представить психически больным ребенка с диагнозом «аутизм». У вас большой аквапарк, и вы по своему желанию не пускаете детей-инвалидов? Вы говорите, что не хотите раздражать людей, а инвалиды — это не люди?", - спрашивают родители ребенка.
«Мне и вас жалко, ну и как бы… Вы приехали издалека, вам тоже хочется отдохнуть, — отвечает охранник. — В этом году у нас уже были травмы…"
Это лишь часть диалога с сотрудником аквапарка, который в итоге предложил пустить семью, а мальчику – побыть на улице. Это на сорокоградусной жаре, между прочим. При этом в правилах посещения аквапарка черным по белому написано, что на территорию заведения пускают детей-инвалидов с 7 лет. 
Родители Дамира после инцидента написали заявление в прокуратуру. Отец мальчика обратился с призывом отстаивать права своих детей-инвалидов, если их кто-то обижает. "Мы же еще не фашистское государство", - заявил отец мальчика перед тем входом в прокуратуру. 
Между тем, в соцсетях пользователи уже обрушились с критикой на сотрудников аквапарка, некоторые предложили объявить бизнесменам бойкот и не посещать его. Однако на официальной странице в инстаграм представители заведения не только не извинились перед семьей, но и продолжают настаивать на своей правоте. 

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