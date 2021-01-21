От новых руководителей в администрации Волгоградской области попросили креатива

Политика 21.01.2021 13:40
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21.01.2021 13:40
Сегодня президиум политсовета регионального отделения «Единой России» утвердил кандидатуры новых глав четырех ведомств администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение единороссы приняли, рассмотрев предложение губернатора Волгоградской области. Заседание провел сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков, кандидатуры новых руководителей представлял первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев, который напомнил, что в настоящее время в органах власти региона происходит размежевание должностей вице-губернатора и председателей структурных подразделений.
Члены президиума пообщались с кандидатами на должности. В частности, Марину Морозову, претендующую на пост руководителя комитета сельского хозяйства, спросили, является ли она членом "Единой России", на что чиновница пояснила, что входит в общественное объединение сторонников этой партии. На помощь разволновавшейся женщине пришел спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин. "Она ответственный человек и будет достойным руководителем", - поддержал Марину Морозову председатель регионального парламента.
Претендент на должность председателя госстройинспекции Евгений Панкин выглядел перед членами президиума куда увереннее. Ведь его партийный стаж в "Единой России" составляет уже 10 лет.
С напутствием к новому руководителю комитета по туризму Владимиру Попкову обратился депутат облдумы Алексей Волоцков. Нардеп пожелал комитету, который он возглавит, динамики, которая, по его мнению, нужна сфере туризма, и креатива, без которого это направление развиваться не может.
Кандидатуры новых назначенцев были в конечном итоге одобрены.
Теперь комитетом по туризму будет руководить Владимир Попков, еще недавно являвшийся заместителем губернатора и совсем недолго руководивший управлением по противодействию коррупции аппарата губернатора Волгоградской области. Госстройинспекцию возглавил Евгений Панкин. До последнего времени он занимал должность руководителя ГКУ ВО «Управление капитального строительства». Председателем комитета сельского хозяйства стала Марина Морозова, ранее трудившаяся в должности первого заместителя председателя ведомства.
Наталья Стрельцова назначена руководителем комитета промышленности, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.
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