Политика

От новых руководителей в администрации Волгоградской области попросили креатива

Политика 21.01.2021 13:40
0
21.01.2021 13:40


Сегодня президиум политсовета регионального отделения «Единой России» утвердил кандидатуры новых глав четырех ведомств администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение единороссы приняли, рассмотрев предложение губернатора Волгоградской области. Заседание провел сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков, кандидатуры новых руководителей представлял первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев, который напомнил, что в настоящее время в органах власти региона происходит размежевание должностей вице-губернатора и председателей структурных подразделений.   

Члены президиума пообщались с кандидатами на должности. В частности, Марину Морозову, претендующую на пост руководителя комитета сельского хозяйства, спросили, является ли она членом "Единой России", на что чиновница пояснила, что входит в общественное объединение сторонников этой партии. На помощь разволновавшейся женщине пришел спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин. "Она ответственный человек и будет достойным руководителем", - поддержал Марину Морозову председатель регионального парламента. 

Претендент на должность председателя госстройинспекции Евгений Панкин выглядел перед членами президиума куда увереннее. Ведь его партийный стаж в "Единой России" составляет уже 10 лет. 

С напутствием к новому руководителю комитета по туризму Владимиру Попкову обратился депутат облдумы Алексей Волоцков. Нардеп пожелал комитету, который он возглавит, динамики, которая, по его мнению, нужна сфере туризма, и креатива, без которого это направление развиваться не может. 
Кандидатуры новых назначенцев были в конечном итоге одобрены. 
Теперь комитетом по туризму будет руководить Владимир Попков, еще недавно являвшийся заместителем губернатора и совсем недолго руководивший управлением по противодействию коррупции аппарата губернатора Волгоградской области. Госстройинспекцию возглавил Евгений Панкин. До последнего времени он занимал должность руководителя ГКУ ВО «Управление капитального строительства». Председателем комитета сельского хозяйства стала Марина Морозова, ранее трудившаяся в должности первого заместителя председателя  ведомства. 

Наталья Стрельцова назначена руководителем комитета промышленности, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. 

 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Политика
18.01.2021 19:14
Политика 18.01.2021 19:14
Комментарии

0
Далее
Политика
15.01.2021 16:29
Политика 15.01.2021 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Политика
15.01.2021 15:49
Политика 15.01.2021 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Политика
13.01.2021 14:33
Политика 13.01.2021 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Политика
13.01.2021 12:19
Политика 13.01.2021 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Политика
11.01.2021 16:39
Политика 11.01.2021 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Политика
05.01.2021 20:22
Политика 05.01.2021 20:22
Комментарии 0

0
Далее
Политика
23.12.2020 12:25
Политика 23.12.2020 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Политика
19.12.2020 20:22
Политика 19.12.2020 20:22
Комментарии 0

0
Далее
Политика
16.12.2020 17:32
Политика 16.12.2020 17:32
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.12.2020 16:40
Политика 14.12.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Политика
08.12.2020 16:19
Политика 08.12.2020 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Политика
08.12.2020 15:42
Политика 08.12.2020 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Политика
25.11.2020 16:13
Политика 25.11.2020 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Политика
25.11.2020 13:15
Политика 25.11.2020 13:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:48
Молодые специалисты «Россети Юг» получили более 16 млн рублей поддержки для улучшения жилищных условийСмотреть фотографии
15:01
Вокзал в Волгограде грозились взорвать в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
14:43
ВТБ в Волгоградской области выдал более 1 млрд рублей по ипотеке с господдержкойСмотреть фотографии
13:40
От новых руководителей в администрации Волгоградской области попросили креативаСмотреть фотографии
13:23
Как мазут: черная вода льется из крана у жительницы Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:57
"Осудите меня по закону": в Волгограде убивший отца школьницы Мелконян останется под стражей (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:30
На Волгоград надвигается еще одна концессияСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде начался громкий процесс об убийстве отца школьницы из-за ссоры в родительском чате (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:54
Коронавирус ослабил захват Волгоградской области, но продолжил убиватьСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде трое рецидивистов попались на краже забора (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Губернатор призвал заводы Волгоградской области быть ближе к природеСмотреть фотографии
10:30
Мониторинг здоровья: тепловизоры «Ростелекома» защитят волгоградских ценителей культуры и искусстваСмотреть фотографии
10:09
Остров в Волгограде попал на карантинСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде из-за ДТП закольцевали трамваиСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде изъяли два центнера карамелек фабрики экс-президента УкраиныСмотреть фотографии
08:00
Движение вверх: Волгоградстат зафиксировал новые цены на продуктыСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде старушка чуть не сгорела в квартире из-за любви к макулатуреСмотреть фотографииCмотреть видео
17:27
В Волгограде главбуха завода осудили за потраченные на родню миллионыСмотреть фотографии
16:20
Перевозчик из Волгоградской области «прокатил» водителей с зарплатойСмотреть фотографии
15:15
«У нас снова тепло!»: в Волгограде замерзающему 97-летнему ветерану починили отоплениеСмотреть фотографии
15:04
«Высота 102» на связи 24/7: ждем ваших историй и актуальных темСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде табачный павильон избавили от дешевых сигаретСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде расширяют «гостиницу» для бездомных собакСмотреть фотографии
13:26
УК дали пинка: в волгоградской сталинке меняют трубу отопления, чтобы согреть 97-летнего ветеранаСмотреть фотографии
12:16
Стабильно, но тревожно: коронавирус в Волгоградской области по-прежнему не щадитСмотреть фотографии
12:04
Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничестваСмотреть фотографии
11:56
Заплыв длиною в четыре года: в Волгограде достроили скандальный бассейнСмотреть фотографии
11:42
Мошенник обобрал волгоградского врача на миллион рублейСмотреть фотографии
10:19
77 тысяч семей в Поволжье улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от СбербанкаСмотреть фотографии
10:15
Допраздновалась: в Волгоградской области пьяная женщина-водитель скрылась после аварии с полицейской машинойСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 