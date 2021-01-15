Политика

Двоих замгубернаторов Волгоградской области освободили от балласта

Политика 15.01.2021 16:29
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15.01.2021 16:29


Сегодня двух заместителей губернатора Волгоградской области Василия Иванова и Олега Николаева освободили от совмещения должностей председателей комитетов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в аппарате главы региона.
Василий Иванов совмещал должность замгубернатора и председателя комитета сельского хозяйства, а Олег Николаев - с должностью главы комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Принято решение разгрузить обоих заместителей, а на должности председателей вышеуказанных комитетов назначить новых руководителей. Это позволит заместителям губернатора сконцентрироваться на аналитической работе и стратегических вопросах, а председателям комитетов заняться решением оперативных задач, пояснил источник.
Комитет сельского хозяйства возглавит Марина Морозова. Ранее она занимала должность первого заместителя председателя. В этом статусе она курировала вопросы оказания государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Наталья Стрельцова назначена врио председателя комитета промышленной политики, торговли и ТЭК. Она работает в структуре комитета на различных руководящих должностях с 2011 года, а последние четыре года занимала пост заместителя председателя. Наталья Стрельцова имеет ученую степень – кандидат экономических наук.

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