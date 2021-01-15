Двоих замгубернаторов Волгоградской области освободили от балласта

Политика 15.01.2021 16:29
0
15.01.2021 16:29
Сегодня двух заместителей губернатора Волгоградской области Василия Иванова и Олега Николаева освободили от совмещения должностей председателей комитетов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в аппарате главы региона.
Василий Иванов совмещал должность замгубернатора и председателя комитета сельского хозяйства, а Олег Николаев - с должностью главы комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Принято решение разгрузить обоих заместителей, а на должности председателей вышеуказанных комитетов назначить новых руководителей. Это позволит заместителям губернатора сконцентрироваться на аналитической работе и стратегических вопросах, а председателям комитетов заняться решением оперативных задач, пояснил источник.
Комитет сельского хозяйства возглавит Марина Морозова. Ранее она занимала должность первого заместителя председателя. В этом статусе она курировала вопросы оказания государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Наталья Стрельцова назначена врио председателя комитета промышленной политики, торговли и ТЭК. Она работает в структуре комитета на различных руководящих должностях с 2011 года, а последние четыре года занимала пост заместителя председателя. Наталья Стрельцова имеет ученую степень – кандидат экономических наук.
Реклама
Строитель и борец с коррупцией возглавили два комитета в администрации Волгоградской области15.01.2021 15:49
Политика 15.01.2021 15:49
Главная защитница бизнеса Волгоградской области остается в должности13.01.2021 14:33
Политика 13.01.2021 14:33
Губернатор пообещал новые кадровые изменения в администрации Волгоградской области13.01.2021 12:19
Политика 13.01.2021 12:19
В администрации Волгоградской области нашли замену уволенным VIP-чиновникам11.01.2021 16:39
Политика 11.01.2021 16:39
Запретные плоды от Волгоградской облдумы: какие законы приняли депутаты в 2020 году05.01.2021 20:22
Политика 05.01.2021 20:22
Волгоградский губернатор уехал к Путину23.12.2020 12:25
Политика 23.12.2020 12:25
«У вас коронавирус, вы нас заразите»: критиков волгоградского обкома КПРФ не допустили на перевыборы Тамары Головачевой19.12.2020 20:22
Политика 19.12.2020 20:22
Краснослободск под Волгоградом возглавил новый единоросс16.12.2020 17:32
Политика 16.12.2020 17:32
Главный жириновец Волгоградской области заводит своего человека в избирком14.12.2020 16:40
Политика 14.12.2020 16:40
Госдума одобрила перевод стрелок в Волгоградской области с 27 декабря08.12.2020 16:19
Политика 08.12.2020 16:19
Непыльная работа на дому: депутаты Волгоградской облдумы на удаленке окончательно утвердили бюджет08.12.2020 15:42
Политика 08.12.2020 15:42
Депутаты болеют: в Волгоградской облдуме из-за COVID-19 сорвалось важное заседание25.11.2020 16:13
Политика 25.11.2020 16:13
Уволен глава Калачевского района Волгоградской области25.11.2020 13:15
Политика 25.11.2020 13:15
Противники московского времени вышли на пикеты в Волгограде24.11.2020 18:05
Политика 24.11.2020 18:05
Запрет на продажу «галлюциногенных» зажигалок детям хотят ввести в Волгоградской области24.11.2020 10:58
Политика 24.11.2020 10:58
Реклама