В Волгоградском областном суде сегодня, 7 сентября, завершилось рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела в отношении Арсена Мелконяна, Армана Смбатяна и Анны Мелконян, признанных ранее виновными в убийстве риелтора Романа Гребенюка. Все трое, сообщает ИА «Высота 102», повторно выступили с последним словом.

– Вину свою я признаю в полном объеме, – заявил суду Арсен Мелконян, который, напомним, и нанес роковой удар Роману Гребенюку. – Смерти Роме никто не желал. Это случайность. Прошу переквалифицировать вменяемую мне статью на законную 109-ю (причинение смерти по неосторожности, – Прим.ред.).

Анна Мелконян, в свою очередь, просила суд учесть положительные характеристики и снова настаивала на том, что не подстрекала мужа и брата к расправе над отцом одноклассницы своей дочери.

– Хочу повториться, что ни к чему никого не подстрекала, – заявила учинившая скандал в родительском чате Мелконян. – И за действия своего брата не могу нести ответственности. Добавить мне больше нечего.

Ни намека на раскаяние не прозвучало в речах сестры и брата Мелконян. Весьма кратким оказался и Арман Смбатян. Больше того, последний настаивал на том, что судья Центрального райсуда при рассмотрении уголовного дела якобы допустил нарушения.

– Прошу вас обратить внимание на нарушения, которые были допущены в Центральном районном суде, и вынести нам справедливый приговор, – сказал Смбатян.

Находившийся рядом Мелконян завершил выступление родственника ремаркой:



– Не дождешься. Садись!

Коллегия судей удалилась в совещательную комнату и спустя час окончательный приговор был вынесен Мелконянам и Смбатян.

– Рассмотрев апелляционные жалобы и апелляционное представление на приговор по уголовному делу в отношении Арсена Мелконяна, Анны Мелконян и Армана Смбатяна, Волгоградский областной суд оставил без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания, – сообщила официальный представитель суда Екатерина Вальковская. – Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что убийство Романа Гребенюка произошло осенью 2020 года в отделении банка в Центральном районе Волгограда. Риелтор в злополучный день вступил в перепалку в родительском чате. При свидетелях Анна Мелконян, не осилившая метафор, озвученных мужчиной, стала неоднозначно намекать Гребенюку на возможность физической расправы. Вечером Арсен Мелконян в компании с Смбатяном явился в банк и нанес удар оппоненту сестры, в результате чего тот упал на пол и получил смертельную черепно-мозговую травму.

Решением Центрального райсуда Мелконяну назначено 11 лет колонии строгого режима, его сестре Анне - 5 лет колонии общего режима, Смбатяну – 7 лет строгого режима.

Уже после вынесения Центральным райсудом приговора сестра убитого риелтора Светлана не раз сообщала ИА «Высота 102» о поступающих из СИЗО от Мелконяна угрозах расправой.