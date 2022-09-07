Расследования

«Не дождешься. Садись!»: облсуд отправил семью Мелконян-Смбатян на долгие годы в колонию

Расследования 07.09.2022 17:40
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07.09.2022 17:40

В Волгоградском областном суде сегодня, 7 сентября, завершилось рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела в отношении Арсена Мелконяна, Армана Смбатяна и Анны Мелконян, признанных ранее виновными в убийстве  риелтора Романа Гребенюка. Все трое, сообщает ИА «Высота 102», повторно выступили с последним словом. 

Вину свою я признаю в полном объеме, – заявил суду Арсен Мелконян, который, напомним, и нанес роковой удар Роману Гребенюку. – Смерти Роме никто не желал. Это случайность. Прошу переквалифицировать вменяемую мне статью на законную 109-ю (причинение смерти по неосторожности, – Прим.ред.).

Анна Мелконян, в свою очередь, просила суд учесть положительные характеристики и снова настаивала на том, что не подстрекала мужа и брата к расправе над отцом одноклассницы своей дочери. 

Хочу повториться, что ни к чему никого не подстрекала, – заявила учинившая скандал в родительском чате Мелконян. – И за действия своего брата не могу нести ответственности. Добавить мне больше нечего. 

Ни намека на раскаяние не прозвучало в речах сестры и брата Мелконян. Весьма кратким оказался и Арман Смбатян. Больше того, последний настаивал на том, что судья Центрального райсуда при рассмотрении уголовного дела якобы допустил нарушения. 

– Прошу вас обратить внимание на нарушения, которые были допущены в Центральном районном суде, и вынести нам справедливый приговор, – сказал Смбатян.  

Находившийся рядом Мелконян завершил выступление родственника ремаркой: 

– Не дождешься. Садись! 

Коллегия судей удалилась в совещательную комнату и спустя час окончательный приговор был вынесен Мелконянам и Смбатян. 

– Рассмотрев апелляционные жалобы и апелляционное представление на приговор по уголовному делу в отношении Арсена Мелконяна, Анны Мелконян и Армана Смбатяна, Волгоградский областной суд оставил без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания, – сообщила официальный представитель суда Екатерина Вальковская. – Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что убийство Романа Гребенюка произошло осенью 2020 года в отделении банка в Центральном районе Волгограда. Риелтор в злополучный день вступил в перепалку в родительском чате. При свидетелях Анна Мелконян, не осилившая метафор, озвученных мужчиной, стала неоднозначно намекать Гребенюку на возможность физической расправы. Вечером Арсен Мелконян в компании с Смбатяном явился в банк и нанес удар оппоненту сестры, в результате чего тот упал на пол и получил смертельную черепно-мозговую травму. 

Решением Центрального райсуда Мелконяну назначено 11 лет колонии строгого режима, его сестре Анне - 5 лет колонии общего режима, Смбатяну – 7 лет строгого режима. 

Уже после вынесения Центральным райсудом приговора сестра убитого риелтора Светлана не раз сообщала ИА «Высота 102» о поступающих из СИЗО от Мелконяна угрозах расправой. 

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