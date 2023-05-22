Общество

Арсену Мелконяну отменили приговор по делу об убийстве в Волгограде Романа Гребенюка

Общество 22.05.2023 13:41
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22.05.2023 13:41


Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил обвинительный приговор в отношении Арсена Мелконяна, Армана Смбатяна и Ануш Мелконян по уголовному делу о смерти риелтора из Волгограда Романа Гребенюка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на кассационное определение, дело направлено на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд. 

Причиной пересмотра решений нижестоящих инстанций, согласно судебному акту, являются существенные нарушения уголовно-процессуального и уголовного законов. 

— Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Коняева И.Б., судей Григорьевой О.Ю. и Лоншакова Г.Н. рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по кассационным жалобам адвоката Саркисова В.Р. в защиту осужденного Смбатяна А.А., осужденной Мелконян А.В. на приговор Центрального районного суда Волгограда от 22 марта 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года, — приводит информагентство выдержку из кассационного определения.

Уточняется, что адвокат Саркисов считает, что виновность Смбатяна в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу. Также отмечается в кассационном определении, что «в действиях Мелконяна А. имеются все признаки эксцесса исполнителя преступления, а суды оставили без должной оценки выводы эксперта-лингвиста относительно угроз, которые писал Смбатян потерпевшему». 

— В кассационной жалобе и дополнениях к ней осужденная Мелконян А., оспаривая законность и обоснованность приговора и апелляционного определения, указывает на отсутствие в материалах уголовного дела объективных данных того, что Мелконян А. нанес [Гребенюку] более одного удара, на видеозаписи четко видно, что цели достигает только один удар, — цитирует «Высота 102» текст определения вышестоящего суда. — Следствием не представлено ни одного доказательства, что ее поведение было целенаправленным на склонение Смбатяна и Мелконяна А. к причинению тяжкого вреда здоровью [Гребенюку] опасного для жизни последнего. Вывод суда о том, что она была осведомлена о намерении мужа и брата причинить тяжкие телесные повреждения [Гребенюку], а более того их подстрекала к совершению преступления, не подтверждается выводами лингвистических экспертиз и является предположением суда, не основаннsм на объективных доказательствах.

В свою очередь в возражениях на доводы кассационных жалоб прокурор Центрального района Волгограда Пашкевич С.Г. и представитель потерпевшей стороны адвокат Плешакова Е.А. полагают, что состоявшиеся в отношении осужденных Мелконяна А., Смбатяна А.А. и Мелконян А. приговор и апелляционное определение являются законными, обоснованными и справедливыми, оснований для их отмены не усматривают. 

Напомним, что ранее ИА «Высота 102» опубликовало видео из зала Центрального райсуда Волгограда, где 32-летнего Арсена Мелконяна постановили снова поместить в СИЗО по подозрению в дебоше на территории следственного изолятора, угрозах убийством своей бывшей супруге, а также в угрозах убийством судье, приговорившей его к 11 годам колонии строгого режима за расправу над риелтором Романом Гребенюком. 

Журналисты «Высоты 102» сообщали, что Арсен Мелконян вернулся в Волгоград в апреле 2023 года после ранения, полученного в зоне проведения СВО. Ряды ЧВК волгоградец пополнил фактически сразу после оглашения приговора — осенью прошлого года. Получив незначительное ранение головы, Мелконян оказался в госпитале Ростовского региона, а после, подлечившись, благополучно вернулся в Волгоград.

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