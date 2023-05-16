Получивший по приговору Южного окружного военного суда от 22 марта 2023 года 20 лет колонии экс-глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев и бизнесмен из Волгограда Владимир Зубков, которому назначили 14 лет лишения свободы, знакомятся с протоколом судебного заседания. Как ранее сообщало V102.RU, фигуранты уголовного дела подали жалобу на приговор.

— Жалоба подана, результат пока неизвестен. Сейчас подсудимые знакомятся с протоколом судебного заседания, — пояснили в пресс-службе военного суда.

Напомним, что при оглашении приговора Музраев заявил, что категорически не согласен с судом. Также жалоба на приговор поступила и от адвокатов Владимира Зубкова. 13 апреля 2023 года было обозначено как последний день для подачи апелляции. Материалы будет рассматривать Апелляционный военный суд.

Ко всему прочему суд постановил лишить Музраева спецзвания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград. К слову, гособвинитель запрашивал для бывшего руководителя волгоградского следкома 20 лет колонии и 15 лет лишения свободы для Зубкова. В последнем слове фигуранты дела заявили, что считают себя невиновными.

Сам экс-глава силового ведомства в своих ранее озвученных показаниях настаивал на том, что предъявленное ему обвинение основано на фальсификациях и оговоре со стороны лиц, в отношении которых он осуществлял уголовное преследование.

Генералу инкриминировали незаконный оборот оружия, злоупотребление должностными полномочиями и совершение теракта в отношении губернатора Волгоградской области. Зубкову вменяли толкьо терроризм. О задержании волгоградцев стало известно в начале июня 2019 года.

Фото: предоставлено ИА «Высота 102» пресс-службой Южного окружного военного суда

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