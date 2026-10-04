Долгий простой привел к отмене и задержке авиарейсов в Волгограде

Росавиация 4 октября отменила ограничения на полеты в аэропорту Волгограда, которые были введены 9 часов назад из-за угрозы атак вражеских БПЛА.

По данным справочной аэропорта, в настоящее время отменен один рейс «Аэрофлота» из Шереметьево, который должен был прилететь в 09:30 мск, а в 10:30 мск вылететь обратно в Москву из Волгограда.

Задерживаются также вылеты 9 рейсов в Сочи, Калининград, Хургаду, Москву и Санкт-Петербург. Семь рейсов задерживаются. Это самолеты из Еревана, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что в Волгоградской области 10 часов действовала беспилотная опасность. Минобороны РФ сообщили о сбитии вражеских дронов над территорией региона.