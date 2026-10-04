Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Средняя зарплата в АПК вырастет до 94 853 рублей к 2029 году
Среднемесячная начисленная заработная плата работников АПК (без субъектов малого предпринимательства) в России достигнет 94 853 рублей к 2029 году. Об этом говорится в паспорте госпрограммы развития сельского хозяйства.  В...
Федеральные новости
 Таганрог накрыло едким облаком неизвестного происхождения
Жители Таганрога пожаловались на резкий запах аммиака, распространившийся в воздухе. Сигналы от горожан уже поступили в городскую администрацию, где идет проверка поступившей информации, сообщает Привет-Ростов. Как рассказал один из...
Расследования

Суд изберет меру пресечения осквернившим Мамаев курган двум блогерам

Расследования 04.10.2026 11:24
0
04.10.2026 11:24


В Центральный районный суд Волгограда 1 октября поступило дело двух блогеров – Святослава Коваленко и Андрея Ярошенко, которые обвиняются в осквернении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших защитников Отечества, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 14 октября суд рассмотрит вопрос о мере пресечения подсудимым, которые, как известно, в настоящее время находятся под стражей. 

Напомним, 36-летний блогер и боец поп-ММА из Москвы Святослав Коваленко и его 31-летний приятель Андрей Ярошенко днём 24 июля приехали на Мамаев курган, чтобы снять провокационный ролик. Коваленко бросил в бассейн, окружающий мемориальное сооружение «Стоять на смерть», пятитысячную купюру. Ярошенко прыгнул в воду, достал деньги, после чего снял с себя футболку и кроссовки и начал демонстративно сушить их на территории мемориального комплекса. Всё происходящее Коваленко снимал на видео, а затем разместил запись в сети. 

Коваленко и Ярошенко полностью признали вину. Обвиняемым грозит максимальный срок до пяти лет лишения свободы. 


Ранее сообщалось об окончании расследования дела в отношении двух блогеров. А Коваленко обвинял в своих неприятностях журналистов, которые, по его мнению, раздули скандал. Поводом для этого, по его мнению, стала якобы зависть несостоявшихся в жизни людей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.10.2026 11:24
Расследования 04.10.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 18:00
Расследования 02.10.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 12:45
Расследования 02.10.2026 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 12:20
Расследования 02.10.2026 12:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 15:40
Расследования 01.10.2026 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 14:54
Расследования 01.10.2026 14:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 12:02
Расследования 01.10.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 09:12
Расследования 01.10.2026 09:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2026 19:45
Расследования 30.09.2026 19:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2026 18:01
Расследования 30.09.2026 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2026 17:51
Расследования 30.09.2026 17:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2026 11:12
Расследования 30.09.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2026 18:55
Расследования 29.09.2026 18:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2026 18:21
Расследования 29.09.2026 18:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2026 17:19
Расследования 29.09.2026 17:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:24
Грибов полно, но не везде: тихая охота набирает обороты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
«Ротор‑2» дома уступил «Спартаку», который возглавил группу 3Смотреть фотографии
11:24
Суд изберет меру пресечения осквернившим Мамаев курган двум блогерамСмотреть фотографии
10:30
Двое юношей пострадали в перевернувшейся под Волгоградом иномаркеСмотреть фотографии
09:39
Долгий простой привел к отмене и задержке авиарейсов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:09
559 дронов ВСУ сбили над Волгоградской областью и 14 регионами РФСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области снята 10-часовая опасность ударов БПЛАСмотреть фотографии
08:46
«Похож на маленького человечка»: вальдшнепа с травмой головы спасают в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:07
В Волгограде обновили детский общественный совет при омбудсменеСмотреть фотографии
07:35
В Волгоградской области из-за похолодания введен желтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
07:13
Шоу с огнем и забег с тыквами: как в Волгограде провести выходныеСмотреть фотографии
06:30
Пять рейсов задерживаются в Волгограде из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
21:39
Золото «Родника»: волгоградские гребцы – чемпионы мира по гребле на лодках «Дракон» D10Смотреть фотографии
20:50
Волгоградских автолюбителей начнут направлять на внеочередное медосвидетельствованиеСмотреть фотографии
19:45
Решили взять на измор? В Волгограде жителям разрушающегося общежития отключили водуСмотреть фотографии
18:22
Волгоградский «Ротор» в контрольном матче уступил «Нижнему Новгороду»Смотреть фотографии
17:22
В Волгограде приняли присягу 496 курсантов академии МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Губернатор назначил врио главы Мирного сельского поселения под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы Петров и Положенцев – вторые на чемпионате мира по гребле на «драконах»Смотреть фотографии
15:01
Владимир Путин отметил волгоградского полицейского медалью «За отвагу»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В Волгоград прибыл «Поезд Победы»: показываем уникальный музейный эшелон изнутриСмотреть фотографии
12:35
Горький урок для «Ротора‑М»: волгоградская молодёжка уступает «Ленинградцу» – 1:8Смотреть фотографии
12:04
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о затяжных ночных заморозкахСмотреть фотографии
11:08
Под Волгоградом пенсионер на «Жигулях» в лобовую протаранил «Ладу»Смотреть фотографии
10:41
В УФСИН прокомментировали видеоэфир осуждённого блогера Хилми из ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
09:57
ВС РФ атаковали в Киеве важный мост через ДнепрСмотреть фотографии
09:04
Минобороны за ночь сбило над регионами 218 БПЛАСмотреть фотографии
08:28
В Волгоград доставили мощи блаженной МатроныСмотреть фотографии
07:25
В Волгограде отменены и задерживаются восемь авиарейсовСмотреть фотографии
06:56
Госинспекторы смогут нагрянуть в бомбоубежища ВолгоградаСмотреть фотографии
 