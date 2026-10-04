Суд изберет меру пресечения осквернившим Мамаев курган двум блогерам

В Центральный районный суд Волгограда 1 октября поступило дело двух блогеров – Святослава Коваленко и Андрея Ярошенко, которые обвиняются в осквернении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших защитников Отечества, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 14 октября суд рассмотрит вопрос о мере пресечения подсудимым, которые, как известно, в настоящее время находятся под стражей.

Напомним, 36-летний блогер и боец поп-ММА из Москвы Святослав Коваленко и его 31-летний приятель Андрей Ярошенко днём 24 июля приехали на Мамаев курган, чтобы снять провокационный ролик. Коваленко бросил в бассейн, окружающий мемориальное сооружение «Стоять на смерть», пятитысячную купюру. Ярошенко прыгнул в воду, достал деньги, после чего снял с себя футболку и кроссовки и начал демонстративно сушить их на территории мемориального комплекса. Всё происходящее Коваленко снимал на видео, а затем разместил запись в сети.