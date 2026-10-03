



2 октября в Новоаннинском районе Волгоградской области назначен врио главы Мирного сельского поселения. Постановлением губернатора на эту должность назначена Елена Говорова. Она сменила предыдущего руководителя Артёма Куроплина в связи с досрочным прекращением полномочий.

Напомним, 2 октября стало известно о вынесении вердикта местным районным судом об изъятии у Артёма Куроплина в доход государства 4 млн рублей и автомобиля «BMW X6 XDRIVE30D». Суду удалось выяснить, подтвердить, что он совмещал руководящую должность с ведением бизнеса, нарушая антикоррупционное законодательство.

Ранее прокуратура уличила руководителя в приобретении за 0,9 млн рублей иномарки, которая в реальности стоит 3,7 млн, и оформлении автомобиля на свою мать для сокрытия следов.

Отметим, помимо прокуратуры личность предприимчивого главы заинтересовала и следственные органы. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, а также в мошенничестве с использованием служебного положения.

Фото из архива ИА «Высота 102»