Расследования

Брудный отрекся от криминального мира на суде по делу Музраева

Расследования 19.05.2022 09:06
19.05.2022 09:06


Накануне в Ростове-на-Дону прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. В Южном окружном военном суде сторона обвинения продолжила представлять свидетелей по делу. Как сообщил ИА «Высота 102» адвокат Музраева Владимир Семенцов, в процессе по видеоконференцсвязи выступил известный в Волгограде так называемый криминальный авторитет Виталий Брудный.

— Этот товарищ, осужденный на 10 лет колонии строгого режима, почему-то уже два года находится в лечебном учреждении в самом центре Волгограда, хотя больным он не выглядит, — рассказал юрист. — Брудный не смог сказать ничего конкретного. Постоянно вилял из стороны в сторону и в итоге сам запутался в своем вранье. 

По словам Семенцова, Виталий Брудный так и не вспомнил, когда и зачем, якобы он и его покойный брат [Сергей Брудный] носили деньги Музраеву. 

— Выглядело это довольно смешно. Позже судья начал задавать вопросы, касательно его принадлежности к криминальному миру. На что Брудный, вспомним на минуту, осужденный за покушение на убийство, всячески отрицал любые связи с криминальными авторитетами, называя себя бизнесменом. У него спросили: «Каким бизнесом вы занимались?». Он отвечал: «Разным». И снова никакой конкретики, — резюмировал защитник Музраева. 

Следующее заседание назначено на 25 и 26 мая. Кто будет следующим свидетелем — станет известно за несколько дней до процесса. 

Вместе с Михаилом Музраевым по уголовному делу проходит известный в Волгограде предприниматель Владимир Зубков. Экс-силовику грозит до 20 лет лишения свободы. Обоим подсудимым вменяется совершение теракта в отношении главы Волгоградского региона. Фигуранты дела свою вину не признают.

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