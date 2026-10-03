



В Волгограде в региональном главке МВД прошла торжественная церемония награждения полковника полиции Дмитрия Крупецкого. Указом президента Владимира Путина он был отмечен медалью «За отвагу».







- Сотрудник полиции, который много лет посвятил службе в органах внутренних дел Волгоградской области, после чего продолжил службу в Донецкой народной республике и, вернувшись в родной регион, продолжает работать с молодым поколением сотрудников правопорядка в Волгоградской академии МВД России, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в церемонии награждения принял участие начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Павел Гищенко. Поздравляя коллегу, он отметил, что медаль «За отвагу» занимает особое место в плеяде воинских наград.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области