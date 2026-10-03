



В 27‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) волгоградский «Ротор‑М» потерпел поражение от СШ «Ленинградец» с очень редким для большого футбола счётом – 1:8. «Ленинградец» после этой убедительной победы поднялся на третью строчку таблицы.

Волгоградский клуб начал игру уверенно и сразу обозначил своё преимущество. «Ротор‑М» играл первым номером, опасно атаковал, и в первые 15 минут хозяев поля почти не было видно. Футболисты «Ленинградца» запомнились разве что слишком жёсткой борьбой – за это они довольно быстро получили два «горчичника».

Ближе к середине первого тайма игра подровнялась. На 21‑й минуте арбитр назначил совершенно нелепый пенальти в ворота гостей, но вратарь сине‑голубых Егор Зосимов вытащил мяч из самого угла и сохранил нули на табло. Спустя четыре минуты волгоградцы перехватили мяч в центре, быстро довели его до линии штрафной – и Данил Кувакин забил прекрасный трудовой гол – 1:0, «Ротор» впереди.

А дальше игроки волгоградской команды будто посчитали игру сделанной: отнеслись к сопернику снисходительно, стали играть с прохладцей – и тут же были наказаны. Нападающий гатчинского клуба Егор Савин в течение четырёх минут забил трижды! Причём эти голы не стали результатом ярких индивидуальных действий или красивых комбинаций – при полном попустительстве обороны в ворота волгоградской молодёжки начало залетать всё подряд. Итог первого тайма – 1:5.

Во второй половине матча тенденция сохранилась: сине‑голубые так и не смогли вернуться в игру и получили ещё три мяча. Волгоградская команда потерпела катастрофическое поражение – 1:8. И остаётся надеяться, что этот урок будет полезным и из него извлекут нужные выводы.

По сути, проблема оказалась в психологии: слишком рано уверовать в своё превосходство опасно. Это ловушка даже для признанных звёзд, а для команды, занимающей последнее место, – тем более.

Комментарий Олега Стогова:

– Много говорить не приходится, хочется только извиниться перед волгоградскими болельщиками. Поражение возьму на себя. Лучше, скажем так, один раз проиграть крупно, чем пять раз с маленьким счётом.

СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Ротор-М» (Волгоград) – 8:1 (5:1)

2 октября, 16:00. Молодёжная футбольная лига (Дивизион Б), 27-й тур.

Гатчина. Стадион «Спартак». Количество зрителей: 64.

Судьи: Алексей Ашаров (Краснодар), Донат Алексеев (Остров), Егор Сушко (Ивангород).

СШ «Ленинградец»: Старков, Михайлов, Отченаш (Кеппер, 46), Зобов, Буцев (Пименов, 76), Ломакин, Тохян (Мозговой, 60), Донских (Шумаков, 68), Джафоев (Игнатенко, 68), Засеев (Мытарёв, 60), Савин (Гилёв, 60).

Зосимов (Шерешков, 46), Петрунькин (Седюк, 54), Кашлев, Кычанов, Суров (Журавский, 68), Тарчоков (Ералиев, 57), Клименко (Хильков, 43), Закиров (Володин, 46), Кувакин, Ермаков (Кадыров, 46), Адельшин.

Голы: Кувакин, 25 (0:1). Савин, 31 (1:1). Савин, 34 (2:1). Савин, 35 (3:1). Джафоев, 42 (4:1). Тохян, 45 (5:1). Тохян, 51 (6:1). Ломакин, 72 (7:1). Шумаков, 90 (8:1).

Незабитый пенальти: Тохян, 21 (вратарь, 0:0).

Предупреждены: Савин, 8 (грубая игра). Отченаш, 9 (неспортивное поведение) – Ермаков, 18 (грубая игра). Седюк, 71 (грубая игра).

Следующий матч «Ротор‑М» проведёт 9 октября в Волгограде на стадионе «Зенит». В рамках 28‑го тура волгоградцы примут молодёжку тульского «Арсенала». Начало встречи – в 16:00.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»