В 27‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) волгоградский «Ротор‑М» потерпел поражение от СШ «Ленинградец» с очень редким для большого футбола счётом – 1:8. «Ленинградец» после этой убедительной победы поднялся на третью строчку таблицы.
Волгоградский клуб начал игру уверенно и сразу обозначил своё преимущество. «Ротор‑М» играл первым номером, опасно атаковал, и в первые 15 минут хозяев поля почти не было видно. Футболисты «Ленинградца» запомнились разве что слишком жёсткой борьбой – за это они довольно быстро получили два «горчичника».
Ближе к середине первого тайма игра подровнялась. На 21‑й минуте арбитр назначил совершенно нелепый пенальти в ворота гостей, но вратарь сине‑голубых Егор Зосимов вытащил мяч из самого угла и сохранил нули на табло. Спустя четыре минуты волгоградцы перехватили мяч в центре, быстро довели его до линии штрафной – и Данил Кувакин забил прекрасный трудовой гол – 1:0, «Ротор» впереди.
А дальше игроки волгоградской команды будто посчитали игру сделанной: отнеслись к сопернику снисходительно, стали играть с прохладцей – и тут же были наказаны. Нападающий гатчинского клуба Егор Савин в течение четырёх минут забил трижды! Причём эти голы не стали результатом ярких индивидуальных действий или красивых комбинаций – при полном попустительстве обороны в ворота волгоградской молодёжки начало залетать всё подряд. Итог первого тайма – 1:5.
Во второй половине матча тенденция сохранилась: сине‑голубые так и не смогли вернуться в игру и получили ещё три мяча. Волгоградская команда потерпела катастрофическое поражение – 1:8. И остаётся надеяться, что этот урок будет полезным и из него извлекут нужные выводы.
По сути, проблема оказалась в психологии: слишком рано уверовать в своё превосходство опасно. Это ловушка даже для признанных звёзд, а для команды, занимающей последнее место, – тем более.
Комментарий Олега Стогова:
– Много говорить не приходится, хочется только извиниться перед волгоградскими болельщиками. Поражение возьму на себя. Лучше, скажем так, один раз проиграть крупно, чем пять раз с маленьким счётом.
СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Ротор-М» (Волгоград) – 8:1 (5:1)
2 октября, 16:00. Молодёжная футбольная лига (Дивизион Б), 27-й тур.
Гатчина. Стадион «Спартак». Количество зрителей: 64.
Судьи: Алексей Ашаров (Краснодар), Донат Алексеев (Остров), Егор Сушко (Ивангород).
СШ «Ленинградец»: Старков, Михайлов, Отченаш (Кеппер, 46), Зобов, Буцев (Пименов, 76), Ломакин, Тохян (Мозговой, 60), Донских (Шумаков, 68), Джафоев (Игнатенко, 68), Засеев (Мытарёв, 60), Савин (Гилёв, 60).«Ротор-М»: Зосимов (Шерешков, 46), Петрунькин (Седюк, 54), Кашлев, Кычанов, Суров (Журавский, 68), Тарчоков (Ералиев, 57), Клименко (Хильков, 43), Закиров (Володин, 46), Кувакин, Ермаков (Кадыров, 46), Адельшин.
Голы: Кувакин, 25 (0:1). Савин, 31 (1:1). Савин, 34 (2:1). Савин, 35 (3:1). Джафоев, 42 (4:1). Тохян, 45 (5:1). Тохян, 51 (6:1). Ломакин, 72 (7:1). Шумаков, 90 (8:1).
Незабитый пенальти: Тохян, 21 (вратарь, 0:0).
Предупреждены: Савин, 8 (грубая игра). Отченаш, 9 (неспортивное поведение) – Ермаков, 18 (грубая игра). Седюк, 71 (грубая игра).
Следующий матч «Ротор‑М» проведёт 9 октября в Волгограде на стадионе «Зенит». В рамках 28‑го тура волгоградцы примут молодёжку тульского «Арсенала». Начало встречи – в 16:00.
Александр Веселовский
Фото: СК «Ротор»