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Расследования

На мосту через Медведицу под Волгоградом ликвидировали пробки

Расследования 01.10.2026 09:12
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01.10.2026 09:12


От многочасовых ожиданий в очереди избавлены теперь водители, проезжающие по мосту через реку Медведица в Михайловском муниципальном округе Волгоградской области. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», накануне, 30 сентября, на объекте была изменена схема движения после окончания ремонтных работ на одной стороне моста. Движение транспорта запустили по отремонтированной полосе, что позволило минимизировать временные неудобства. 

Напомним, на мосту проходят ремонтные работы. Специалисты завершили устройство нижнего слоя покрытия из литой асфальтобетонной смеси на правой стороне сооружения по направлению на Волгоград. На данном участке работы ведутся с перекрытием одной из полос для движения, действует реверс. В часы пиковой загрузки на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» возникали заторовые ситуации, потому подрядная организация трудилась в усиленном режиме, что позволило ускорить начало работ на левой стороне моста. 

Полностью завершить  работы на искусственном сооружении планируется до 1 ноября 2026 года. 

Фото ФКУ «Поволжуправтодор»

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