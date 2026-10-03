В Волгограде после внимания СУ СК России по Волгоградской области слесаря управляющей компании «Глобал ПРО» всё же решились попытаться осушить затопленный несколькими сотнями кубометров воды подвал расползающегося по швам экс-общежития железнодорожников по адресу ул. Слепцова, д.4. При этом коммунальщики полностью и на неопределённый срок перекрыли воду в пятиэтажном доме.

- Подачу ограничили 1 октября. Работали слесаря здесь два дня. В подвале уровень воды был где-то около 1,7 метра. Сейчас его удалось опустить сантиметров на 80. Обещали, что будут работать и в выходные, однако с пятницы мы больше никого здесь не видели. Помпу пока не включают. Воду нам так и не дали. Говорят, в противном случае подвал вновь утонет. Однако, что делать в сложившейся ситуации, непонятно. Мы же живые люди. Не попить – не умыться. Сколько так можно протянуть целому дому, - задаётся вопросом местная жительница Лариса Малахова.

По словам собственницы, она подходила и к слесарю, и к мастеру участка и просила организовать подвоз воды, однако коммунальщики в этом ей отказали.

- Такое ощущение, что нас решили взять на измор. Как будто бы месть какая-то за то, что мы открыто рассказали о том, что вот уже полгода подвал затоплен, а наш дом начинает из-за этого всё сильнее и сильнее разрушаться, - добавила волгоградка.

Напомним, о нечеловеческих условиях проживания в бывшем общежитии на ул. Слепцова редакция ранее неоднократно рассказывала. В доме на фоне переполнения водой подвала, а также непрекращающихся протечек стояков несущие стены пошли волнами, косяки дверных проёмов деформировались, бетонное основание крыши начало расползаться.

Кроме того, во время работы журналистов ИА «Высота 102» в МКД 18 сентября выяснилось, что сооружение не подготовлено к зимнему сезону. На всех лестничных площадках демонтированы отопительные приборы и отсутствовало остекление. Перерезаны также некоторые стояки отопления и в помещениях общего пользования. В частности, жильцы показали сгнивший и полностью выведенные из строя коммуникации в умывальных комнатах в левом крыле здания.

Тогда на просьбу прокомментировать ситуацию в обслуживающей организации заверили журналистов, что делают для приведения дома в надлежащее состояние всё возможное. Затопленный на протяжении многих месяцев подвал коммунальщики объяснили вышедшей из строя канализацией и отсутствием возможности для слива столь большого количества стоков, скопившихся за минувшее время.

Судя по всему, внимание следователей позволило ускорить процесс осушения подвала. Однако, за два рабочих дня слесарям удалось осушить лишь половину объёма воды, а после завершения работ внутри нужно будет выполнить ещё и ремонтные работы, масштаб и сложность которых на текущий момент неизвестен. Видимо, попавшие в коммунальную ловушку волгоградцы обречены выживать без питьевой воды и элементарных гигиенических процедур довольно продолжительный период времени.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео жителей дома