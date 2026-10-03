Гидрометцентр предупредил волгоградцев о затяжных ночных заморозках





Метеорологи обновили прогноз для Волгоградской области об опасных погодных явлениях. По информации специалистов, в регионе ожидается продолжение ночных заморозков как минимум на протяжении ещё двух дней.

- Ночью и утром 4 и 5 октября местами в Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-3,0°C, - уточнили в Северо-Кавказском УГМС.

Согласно прогностической карте Гидрометцентра, заморозки носят опасный характер, из-за чего на территории региона объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9:00 5 октября.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 1 октября МЧС России разослало экстренное предупреждение для жителей и гостей Волгоградской области о заморозках. Оно действовало с 2 до 4 октября.

Фото из архива ИА «Высота 102»