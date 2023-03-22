Суд приговорил сообщника волгоградского генерала СК к 14 годам колонии









Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бизнесмена Владимира Зубкова, который проходит вместе с бывшим генералом СК РФ Михаилом Музраевым по делу о поджоге дома волгоградского губернатора. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, где сегодня, 22 марта, оглашают приговор.

Согласно приговору суда, Михаилу Музраеву, который являлся бывшим руководителем СУ СКР по Волгоградской области и помощником главы СК России Александра Бастрыкина, назначено 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Музраев также лишен звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.

Отметим, что ранее 20 лет колонии для Музраева и 15 лет колонии для Зубкова просило гособвинение. В последнем слове они заявляли , что не считают себя виновными.

Фото пресс-службы Южного окружного суда