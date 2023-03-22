Суд приговорил сообщника волгоградского генерала СК к 14 годам колонии

Расследования 22.03.2023 11:00
0
22.03.2023 11:00
Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бизнесмена Владимира Зубкова, который проходит вместе с бывшим генералом СК РФ Михаилом Музраевым по делу о поджоге дома волгоградского губернатора. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, где сегодня, 22 марта, оглашают приговор.
Согласно приговору суда, Михаилу Музраеву, который являлся бывшим руководителем СУ СКР по Волгоградской области и помощником главы СК России Александра Бастрыкина, назначено 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Музраев также лишен звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.
Отметим, что ранее 20 лет колонии для Музраева и 15 лет колонии для Зубкова просило гособвинение. В последнем слове они заявляли, что не считают себя виновными.
Фото пресс-службы Южного окружного суда
Начальник волгоградской Росгвардии Тупиков пообещал помощь матери погибшего на СВО рядового22.03.2023 11:56
Расследования 22.03.2023 11:56
В Кировском районе Волгограда задержаны трое подозреваемых СК во взяточничестве22.03.2023 11:29
Расследования 22.03.2023 11:29
Лишен звания и госнаград: Михаила Музраева приговорили к 20 годам колонии строгого режима22.03.2023 10:31
Расследования 22.03.2023 10:31
Обвиняему в терроризме генералу СК Михаилу Музраеву 22 марта огласят приговор22.03.2023 10:02
Расследования 22.03.2023 10:02
«Просила ее оправдать»: под Волгоградом мачеху-садистку за пытки утюгом отправили в колонию21.03.2023 17:59
Расследования 21.03.2023 17:59
ТСЖ в Волгограде подозревают в хищении субсидии на трудоустройство безработных21.03.2023 16:29
Расследования 21.03.2023 16:29
«Дети не пострадали»: в лицее №5 Волгограда загорелась гардеробная21.03.2023 14:09
Расследования 21.03.2023 14:09
Под Волгоградом выжившего после взрыва газа мужчину будут судить за гибель жены и дочери21.03.2023 12:00
Расследования 21.03.2023 12:00
В Волгограде серийных грабителей из Астрахани задержали благодаря резиновой перчатке21.03.2023 11:21
Расследования 21.03.2023 11:21
В Волгоградской области при странных обстоятельствах исчез 29-летний Роман Серенко20.03.2023 18:48
Расследования 20.03.2023 18:48
Жар костей не ломит: волгоградцам сообщили, когда отключат отопление20.03.2023 17:53
Расследования 20.03.2023 17:53
Из КБР в соцучреждения Волгоградской области поставляли творог из пальмового масла20.03.2023 16:36
Расследования 20.03.2023 16:36
В Волгоградской области с двух браконьеров взыскали 600 тыс. рублей за 863 селедки20.03.2023 15:16
Расследования 20.03.2023 15:16
«Пейте минералку»: волгоградцы смели из аптек советское лекарство от диареи20.03.2023 15:08
Расследования 20.03.2023 15:08
В СУСК в Волгоградской области поставили точку в деле об убийстве после звонка матери20.03.2023 13:23
Расследования 20.03.2023 13:23