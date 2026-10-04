В Волгоградской области на фоне отмены грибного чемпионата из-за засухи богатым «уловом» хвастаются местные жители после посещения лесов Волго-Ахтубинской поймы. Любители «тихой охоты» утверждают, что грибов здесь очень много.

- В лесу грибов видимо-невидимо! – сообщают местные жители, после сегодняшнего удачного похода в лес. – Поддубники, шампиньоны, грузди, моховики…глаза просто разбегаются от этого изобилия, только и успеваем срезать.

Однако, отметим, грибной бум наблюдается далеко не во всех районах Волгоградской области. Если в Волго-Ахтубинской пойме их много из-за прошедших дождей, то в северных районах, наоборот, отмечается неурожай из-за небольшого количества выпавших осадков.





Напомним, что в Волгоградской области был отменен областной чемпионат по сбору грибов, который должен был пройти 3 октября в Чернышковском районе. Второй год подряд это мероприятие не проводится по причине засушливой погоды и отсутствия благоприятных условий для роста грибов.

Фото ИА «Высота 102»