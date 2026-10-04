Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Средняя зарплата в АПК вырастет до 94 853 рублей к 2029 году
Среднемесячная начисленная заработная плата работников АПК (без субъектов малого предпринимательства) в России достигнет 94 853 рублей к 2029 году. Об этом говорится в паспорте госпрограммы развития сельского хозяйства.  В...
Федеральные новости
 Таганрог накрыло едким облаком неизвестного происхождения
Жители Таганрога пожаловались на резкий запах аммиака, распространившийся в воздухе. Сигналы от горожан уже поступили в городскую администрацию, где идет проверка поступившей информации, сообщает Привет-Ростов. Как рассказал один из...
Общество

Грибов полно, но не везде: тихая охота набирает обороты в Волгоградской области

Общество 04.10.2026 12:24
0
04.10.2026 12:24


В Волгоградской области на фоне отмены грибного чемпионата из-за засухи богатым «уловом» хвастаются местные жители после посещения лесов Волго-Ахтубинской поймы. Любители «тихой охоты» утверждают, что грибов здесь очень много.

- В лесу грибов видимо-невидимо! – сообщают местные жители, после сегодняшнего удачного похода в лес. – Поддубники, шампиньоны, грузди, моховики…глаза просто разбегаются от этого изобилия, только и успеваем срезать.

Однако, отметим, грибной бум наблюдается далеко не во всех районах Волгоградской области. Если в Волго-Ахтубинской пойме их много из-за прошедших дождей, то в северных районах, наоборот, отмечается неурожай из-за небольшого количества выпавших осадков.


Напомним, что в Волгоградской области был отменен областной чемпионат по сбору грибов, который должен был пройти 3 октября в Чернышковском районе. Второй год подряд это мероприятие не проводится по причине засушливой погоды и отсутствия благоприятных условий для роста грибов. 

Фото ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.10.2026 14:29
Общество 04.10.2026 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2026 13:11
Общество 04.10.2026 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2026 12:24
Общество 04.10.2026 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2026 09:39
Общество 04.10.2026 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2026 09:03
Общество 04.10.2026 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2026 08:46
Общество 04.10.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2026 08:07
Общество 04.10.2026 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2026 07:35
Общество 04.10.2026 07:35
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2026 07:13
Общество 04.10.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2026 06:30
Общество 04.10.2026 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2026 20:50
Общество 03.10.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2026 19:45
Общество 03.10.2026 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2026 17:22
Общество 03.10.2026 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2026 16:31
Общество 03.10.2026 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2026 15:01
Общество 03.10.2026 15:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:33
В Волгограде этническую группу из Азербайджана обвиняют в легализации 127 иностранцевСмотреть фотографии
14:29
В Камышине проводят в последний путь бойца СВО Андрея НуссаСмотреть фотографии
13:11
Волгоградские волонтеры спасают «осиротевшего» циркового медведяСмотреть фотографии
12:24
Грибов полно, но не везде: тихая охота набирает обороты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
«Ротор‑2» дома уступил «Спартаку», который возглавил группу 3Смотреть фотографии
11:24
Суд изберет меру пресечения осквернившим Мамаев курган двум блогерамСмотреть фотографии
10:30
Двое юношей пострадали в перевернувшейся под Волгоградом иномаркеСмотреть фотографии
09:39
Долгий простой привел к отмене и задержке авиарейсов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:09
559 дронов ВСУ сбили над Волгоградской областью и 14 регионами РФСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области снята 10-часовая опасность ударов БПЛАСмотреть фотографии
08:46
«Похож на маленького человечка»: вальдшнепа с травмой головы спасают в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:07
В Волгограде обновили детский общественный совет при омбудсменеСмотреть фотографии
07:35
В Волгоградской области из-за похолодания введен желтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
07:13
Шоу с огнем и забег с тыквами: как в Волгограде провести выходныеСмотреть фотографии
06:30
Пять рейсов задерживаются в Волгограде из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
21:39
Золото «Родника»: волгоградские гребцы – чемпионы мира по гребле на лодках «Дракон» D10Смотреть фотографии
20:50
Волгоградских автолюбителей начнут направлять на внеочередное медосвидетельствованиеСмотреть фотографии
19:45
Решили взять на измор? В Волгограде жителям разрушающегося общежития отключили водуСмотреть фотографии
18:22
Волгоградский «Ротор» в контрольном матче уступил «Нижнему Новгороду»Смотреть фотографии
17:22
В Волгограде приняли присягу 496 курсантов академии МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Губернатор назначил врио главы Мирного сельского поселения под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы Петров и Положенцев – вторые на чемпионате мира по гребле на «драконах»Смотреть фотографии
15:01
Владимир Путин отметил волгоградского полицейского медалью «За отвагу»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В Волгоград прибыл «Поезд Победы»: показываем уникальный музейный эшелон изнутриСмотреть фотографии
12:35
Горький урок для «Ротора‑М»: волгоградская молодёжка уступает «Ленинградцу» – 1:8Смотреть фотографии
12:04
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о затяжных ночных заморозкахСмотреть фотографии
11:08
Под Волгоградом пенсионер на «Жигулях» в лобовую протаранил «Ладу»Смотреть фотографии
10:41
В УФСИН прокомментировали видеоэфир осуждённого блогера Хилми из ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
09:57
ВС РФ атаковали в Киеве важный мост через ДнепрСмотреть фотографии
09:04
Минобороны за ночь сбило над регионами 218 БПЛАСмотреть фотографии
 