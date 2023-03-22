Лишен звания и госнаград: Михаила Музраева приговорили к 20 годам колонии строгого режима





Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня, 22 марта, приговорил Михаила Музраева к 20 годам колонии. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на РИА Новости. Корреспондент издания находится в зале суда в эти минуты.

– По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Музраеву 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – зачитал приговор судья.

Также, сообщает РИА, Музраева лишили звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.

Напомним, что заседание было запланировано на 10.00 22 марта. Судья Южного военного окружного суда в назначенное время приступил сразу к оглашению резолютивной части. На это потребовалось менее получаса.

Наказание в виде 20 лет колонии с лишением звания и госнаград для уже бывшего генерала СК требовало гособвинение. Михаил Музраев был задержан в июне 2019 года. В июле того же года следователь ФСБ предъявил экс-руководителю СУ СК России по Волгоградской области обвинение по двум статьям УК РФ – п «а» ч. 2 ст. 205 «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч. 1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Расследование длилось два года, а судебный процесс стартовал в августе 2021 года.

Фото: Южный окружной военный суд