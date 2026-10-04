Двое юношей пострадали в перевернувшейся под Волгоградом иномарке

В Волгоградской области пострадали двое молодых людей 17 и 19 лет, которые находились в перевернувшейся иномарке. По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 18-м км автодороги «Червленое - Калач-на-Дону».

По предварительным данным, автомобиль Kia Spectra, которым управлял 19-летний водитель, вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет. Съезд с дороги произошел из-за того, что юноша не справился с управлением.

В результате ДТП также пострадал его несовершеннолетний пассажир. Оба с травмами были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области