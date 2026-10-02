СК России расследует атаку БПЛА с пострадавшим в Волгограде

Следственный комитет России начал расследование после ночной массированной террористической атаки украинских БПЛА на Волгоград. Следователи намерены найти виновных из числа представителей украинских вооруженных формирований.

– В Волгограде вследствие удара БПЛА произошло возгорание в многоквартирном доме, один человек госпитализирован, – сообщили в Следкоме. – Следственный комитет России установит лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям.

Напомним, что в результате массированной атаки ВСУ на промышленную инфраструктуру в Волгограде произошло возгорание многоквартирного дома в Красноармейском районе на улице Удмуртской. Пострадал один человек. Его госпитализировали с травмами. В облздраве сообщили, что угрозы жизни нет.