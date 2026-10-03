



Волгоградские спортсмены Дмитрий Петров, Даниил Положенцев и Артём Рыжов стали частью исторического успеха: в составе команды «Родник» (AIN) они завоевали золото чемпионата мира по гребле на лодках «Дракон» в гонке D10 на дистанции 2000 метров. Результат экипажа – 09:01.76.

Серебряным призёром стала сборная Мьянмы (09:02.52), уступив россиянам всего 0,76 секунды – на дистанции в два километра это меньше одного гребка. Бронза досталась команде Украины (09:05.04, отставание 3,28 секунды). Четвёртое место заняли Филиппины (09:20.87), пятое – Тайвань (09:21.63).

В драгонботе победа определяется не только индивидуальной силой, а идеальной синхронностью всей десятки. На дистанции 2000 метров гребцы работают на пределе выносливости, а малейшее отклонение в ритме сразу сказывается на скорости лодки. Именно слаженная работа команды позволила «Роднику» удержать темп и добыть золото в предельно плотной борьбе.

Интересный нюанс, который многое объясняет в механике такой победы: в лодках класса D10 ритм движения задаёт барабанщик, сидящий в носовой части. Его удары должны быть абсолютно стабильными даже на фоне нарастающей усталости экипажа – любое ускорение или замедление ритма сбивает синхронность всей десятки. Фактически он выступает «пульсом» лодки, и именно его работа помогает команде держать темп до самого финиша.

Не менее важна и роль рулевого: он корректирует курс, компенсируя снос и волны, и одновременно видит всю картину – положение лодки относительно буёв и соперников. На финишной прямой, когда напряжение максимально, именно рулевой помогает экипажу пройти дистанцию по кратчайшей траектории и не потерять драгоценные доли секунды из‑за отклонения от курса. В условиях, когда золото решают 0,76 секунды, вклад этих двух специалистов становится критически значимым.

Александр Веселовский

Фото: Федерация каноэ России