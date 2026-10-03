



На реке Фучуньцзян в китайском Ханчжоу, где проходит чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон», российская команда «Родник» завоевала серебряную медаль в дисциплине D10 микст на дистанции 200 метров. В составе экипажа, финишировавшего вторым с результатом 49,80 секунды, выступили волгоградские гребцы Дмитрий Петров и Даниил Положенцев.

Финал получился плотным и нервным. Индонезийцы, ставшие победителями, прошли дистанцию за 48,91 секунды – отрыв от «Родника» составил всего 0,89 секунды. Бронза у команды из Таиланда – 50,18. Четвёртое место заняли испанцы (50,87), пятое – украинцы (51,08), шестое – венгры (51,35). Шесть экипажей уложились в две с половиной секунды – на дистанции 200 метров это означает, что лодки шли ноздря в ноздрю и всё решилось на последнем гребке.

Для Дмитрия Петрова, старшего тренера сборной Волгоградской области, и его воспитанника Даниила Положенцева это серебро – уже не первый медальный успех на этом чемпионате. Ранее, 30 сентября, команда «Родник» выиграла золото в дисциплине D8 на дистанции 2000 метров, опередив команду из Испании всего на 1,39 секунды. Мужской экипаж в D10 на 200 метров стал пятым.

Александр Веселовский

Фото: Федерация каноэ России