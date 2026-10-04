«Ротор‑2» дома уступил «Спартаку», который возглавил группу 3

Волгоградский «Ротор‑2» в матче 26‑го тура Второй лиги Б уступил лидеру турнирной гонки – тамбовскому «Спартаку» – со счётом 0:1. Единственный мяч забил Кирилл Житлов на 25‑й минуте. Это уже не первый раз, когда тамбовчане берут у дублёров «Ротора» три очка: в личных встречах «Спартак» побеждал в каждом из трёх последних матчей между этими командами.

Для сине‑голубых ситуация осложнялась кадровыми проблемами: ведущие игроки не смогли принять участия в матче. Михаил Ципуштанов и Максим Храмцов травмированы, а Степан Правкин и Михаил Харлан были задействованы в контрольном матче основной команды с «Нижним Новгородом».

Гости с первых минут захватили инициативу и в неторопливом темпе контролировали мяч, что было на руку волгоградцам. Но на 25-й минуте эта расслабленность дорого обошлась. После аута Дмитрий Купцов в штрафной принял мяч, сбросил назад – и удар Житлова был точен: 1:0, красно‑белые впереди. До перерыва тамбовчане имели шанс удвоить счёт: Купцов вывел Даниила Гурченко на ударную позицию, но реализовать момент не удалось.

После перерыва «Ротор‑2» пытался спасти матч, но тамбовская оборона с задачей справилась. Сказался более высокий класс гостей, которые играли по счёту и не позволили волгоградской команде сравнять счёт.

Победа вывела «Спартак» на первое место в группе 3 – 63 очка, на одно больше, чем у ковернинской «Волны», которая в этом туре сенсационно уступила дома «Сатурну». Волгоградский клуб остаётся на предпоследнем месте.

Главный тренер «Ротора‑2» Валерий Бурлаченко прокомментировал итоги встречи:

– Мы хотели навязать борьбу одному из лидеров и заставить их включаться по максимуму. Затянуть в такую игру, где мы могли бы рассчитывать на положительный результат. Я считаю, нам это удалось на протяжении всей игры: мы пытались выдерживать типичный для второй лиги уровень единоборств с множеством длинных передач. В принципе, нам очень сложно уходить в контроль мяча, какие‑то ажурные комбинации разыгрывать… Но тем не менее мы всё равно работаем над этим, пытаемся прибавлять в атакующих действиях – а этого нам очень сильно не хватает в финальной трети взаимодействий. Поэтому, практически, после каждой игры это говорю. Мы маленькими‑маленькими шагами прибавляем, маленькими шагами двигаемся вперёд. Если будем правильно продолжать работать, то будем прибавлять.

«Ротор-2» (Волгоград) – «Спартак» (Тамбов) – 0:1 (0:1)

3 октября, 13:00. Вторая лига Б, группа 3, 26-й тур.

Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 114.

Судьи: Ислам Газиев (Кисловодск), Глеб Соколов (Ставрополь), Ахия Соттаев (Нальчик).

«Ротор-2»: Лисицын, Амирханян, Тарин, Биджилов (69, Кюрджиев), Слепужников, Локтев, Прокофьев, Демушкин, Асланян (59, Литенко), Града (75, Семененко), Платон.

«Спартак»: Баженов, Омаров, Богдаев, Миронов (72, Бзикадзе), Осинов, Хабибулин, Житлов, Глухов (41, Гурченко), Малолетов (89, Крылов), Сергеев (72, Миронов), Купцов (89, Часовских).

Голы: Житлов, 25 (0:1).

Предупреждены: Асланян, 34 (грубая игра), Града, 74 (грубая игра).

10 октября «Ротор-2» отправится в Саранск, где на стадионе «Старт» сыграет с «Шумбратом». Матч 27-го тура начнётся в 15:00.

Александр Веселовский

Фото: «Ротор-2»