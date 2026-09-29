Суд избрал журналисту Кошелеву домашний арест вместо СИЗО





В Волгограде Центральный районный суд изменил меру пресечения задержанному ранее по подозрению в вымогательстве журналисту Виталию Кошелеву. Как сообщает ИА «Высота 102», фигурант уголовного дела отправлен под домашний арест.

Напомним, Виталий Кошелев был задержан силовиками в марте 2026 года. По версии следствия, совместно с коллегой Алексеем Серовым он вымогал крупную сумму денег у главврача одной из поликлиник Волгограда. В частности, сообщали в СУ СК России по Волгоградской области, будучи администраторами телеграм-канала, Кошелев и Серовой требовали от медика передачи им 1 260 000 рублей за нераспространение в отношении женщины и её близких заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ и СУ СК России по Волгоградской области. Уголовное дело расследуется в Следственном отделе по Центральному району Волгограда СУ СКР.

Ранее, в связи с вероятностью оказания давления на потерпевшую и свидетеля, Центральный районный суд неоднократно продлевал содержание Виталия Кошелева в СИЗО. Итогом последнего заседания стал неожиданное решение суда – отпустить фигуранта уголовного дела под домашний арест.

– Решением Центрального районного суда Волгограда Виталию Кошелеву изменена мера пресечения на домашний арест сроком до 23 октября, – цитирует суд издание Volganet.net.

При этом, по данным «Высоты 102», предварительное следствие ходатайствовало о продлении содержания арестанта в СИЗО. Второй фигурант дела – Алексей Серовой – продолжает оставаться под домашним арестом, избранным ему в марте ввиду наличия хронического заболевания.

Напомним, в настоящее время в Волгограде продолжается судебное следствие по уголовным делам в отношении двух других вымогателей – блогера Алексея Ульянова и админа телеграм-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко. Заседания по делу Ульянова проходят в открытом режиме, процесс по делу Серенко в Волгоградском областном суде закрыт ввиду тяжести уголовных статей, по которым ему предъявлено обвинение. Объединяет Серенко и Ульнова – один эпизод вымогательства денег у крупного коммерсанта в размере 6 млн рублей.