Сотрудница волгоградской психбольницы похитила у пациента 175 тысяч

Сотрудница психиатрической больницы в Волгограде предстанет перед судом по обвинению мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, 42-летняя женщина трудилась социальным работником в психиатрической больнице. В период с мая по июль 2023 года она подделала от имени находящегося на лечении пациента доверенность на получение причитающихся ему пенсии и иных выплат. На основании подложного документа женщина похитила более 175 тыс. рублей.