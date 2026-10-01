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Расследования

Сотрудница волгоградской психбольницы похитила у пациента 175 тысяч

Расследования 01.10.2026 14:54
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01.10.2026 14:54


Сотрудница психиатрической больницы в Волгограде предстанет перед судом по обвинению мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, 42-летняя женщина трудилась социальным работником в психиатрической больнице.  В период с мая по июль 2023 года она подделала от имени находящегося на лечении пациента доверенность на получение причитающихся ему пенсии и иных выплат. На основании подложного документа женщина похитила более 175 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Центральному району города Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области.

Вину в содеянном женщина полностью признала, частично возместив причиненный ущерб.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд.

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