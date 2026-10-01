1 октября судебная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменений приговор Александру Паку, которого осудили к 11 годам колонии строгого режима за убийство в ДТП в Волгограде многодетной матери Екатерины Буравлевой. Об этом сообщила адвокат потерпевших Ангелина Лихошапко.

Напомним, что ранее защитники Александра Пака в апелляционной инстанции пытались обжаловать не только строгий приговор, но и вменяемую ему статью УК РФ. Однако в этом им было отказано. Тогда жалоба была подана в Верховный суд России, который назначил дату рассмотрения дела на 1 октября.

Преступление, за которое осудили Александра Пака, получило большой общественный резонанс. Смертельное ДТП произошло 22 октября 2024 года. Пак, управляя BMW X7, задел автомобиль Екатерины Буравлевой и решил скрыться, но женщина решила его остановить. Когда она схватилась за ручку двери внедорожника, Пак совершил опасный маневр, в результате которого женщина оказалась под колесами BMW. Водитель переехал волгоградку и покинул место происшествия, но через некоторое время вернулся. На суде он утверждал, что не видел и не слышал бегущую за внедорожником женщину. В тяжелом состоянии Екатерину госпитализировали, а потом отправили на лечение в Москву. Однако через месяц от полученных травм она скончалась. Без матери остались трое детей.

В Волгограде дело Александра Пака суд рассматривал с участием присяжных заседателей, которые признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Волгоградский областной суд на основании этого вердикта приговорил Пака по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) к 11 годам колонии строгого режима. По приговору суда он также должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации.

Фото из архива V102.RU